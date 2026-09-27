Rangnick vs Foda: ÖFB-Team empfängt den Kosovo in Wien

Wien wird zur Bühne: Das ÖFB-Team empfängt den Kosovo und für viele Fans im Stadion ist es mehr als ein Spiel.

Das ÖFB-Team geht am Sonntag in Wien auf Punktejagd. Um 18 Uhr empfängt die österreichische Nationalmannschaft im Ernst-Happel-Stadion den Kosovo zum zweiten Spieltag der Nations-League-Gruppe B3 – ein Duell zweier Mannschaften, die ihren Auftakt jeweils erfolgreich gestaltet haben. Österreich setzte sich gegen Israel mit 3:1 durch, der Kosovo bezwang Irland, wobei Stürmer Vedat Muriqi den ersten Treffer für sein Team beisteuerte.

Besonderes Duell

Teamchef Ralf Rangnick sieht in der Partie eine klare Chance, die eigene Position in der Gruppe frühzeitig zu festigen. Auch der Kosovo reist mit Rückenwind nach Wien und will den positiven Schwung aus dem Auftaktsieg mitnehmen. Für die BKS-Diaspora in Österreich verspricht die Begegnung ein besonderes Erlebnis – schließlich treffen im Ernst-Happel-Stadion gleich zwei Mannschaften aufeinander, denen viele Zuschauer auf den Rängen eng verbunden sind.

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Rund um das Stadion trifft die Wiener Polizei umfangreiche Vorkehrungen. In Wien-Leopoldstadt wird ein Sicherheitsbereich eingerichtet, der am Sonntag von 10 bis 22 Uhr gilt. Die Maßnahmen sollen einen geordneten Ablauf des Länderspiels sicherstellen.

Nächste Aufgaben

Für Österreich geht es nach dem Heimspiel gegen den Kosovo ohne Pause weiter. Am 1. Oktober gastiert das ÖFB-Team in Irland, drei Tage später folgt das Auswärtsspiel im Kosovo. Den Abschluss der Gruppenphase bilden im November die Rückspiele gegen Irland und Israel.

Am Ende winkt dem Gruppensieger der Aufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League.