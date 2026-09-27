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Lebensgefahr

Reisebus mit 50 Passagieren kippt um: Zwei Tote, 26 Verletzte

Reisebus mit 50 Passagieren kippt um: Zwei Tote, 26 Verletzte
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Reisebus kippt in den frühen Morgenstunden von der Fahrbahn – zwei Todesopfer, Dutzende Verletzte, eine Person in Lebensgefahr.

Auf der Autobahn A96 bei Buchloe im Ostallgäu ist in den frühen Morgenstunden ein Reisebus verunglückt. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, 26 weitere wurden verletzt.

Das Unglück ereignete sich gegen 6 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Buchloe-Ost. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um Mitglieder einer Reisegruppe aus den Philippinen. Nach Angaben von t-online befinden sich unter den Verletzten 25 Leichtverletzte sowie eine Person, die sich in Lebensgefahr befindet.

Unfall ohne Fremdeinwirkung

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Bus ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs von der rechten Fahrbahnseite ab und kippte in eine angrenzende Mulde. Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich zwischen 40 und 50 Personen an Bord befunden haben.

Als Folge des schweren Unglücks wurde die A96 zwischen Buchloe-Ost und Landsberg am Lech-West vollständig gesperrt.

Laut ADAC ist die Strecke voraussichtlich bis mindestens 11 Uhr nicht befahrbar.

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