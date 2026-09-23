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Verkehrsunfall

Tödlicher Lkw-Crash auf der A1: Fahrer stirbt bei schwerem Auffahrunfall

Tödlicher Lkw-Crash auf der A1: Fahrer stirbt bei schwerem Auffahrunfall
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein schwerer Lkw-Unfall auf der A1 endet tödlich: Im Bereich einer Baustelle kommt ein Lastwagenfahrer nach einem Auffahrunfall ums Leben.

In der Nacht auf Mittwoch kam es auf der Westautobahn A1 in Fahrtrichtung Wien zu einem schweren Unfall mit zwei Lastkraftwagen. Der Zusammenstoß ereignete sich bei Straßenkilometer 63,5 im Bereich der Raststation Völlerndorf. Nach bisherigen Informationen fuhr ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Schwerfahrzeug auf.

Der Lenker des auffahrenden Lkw wurde nach dem Zusammenstoß in der stark beschädigten Fahrerkabine eingeklemmt. Trotz der eingeleiteten Rettungsmaßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät. Die Insassen des vorausfahrenden Lkw blieben nach bisherigen Informationen unverletzt.

Großer Rettungseinsatz

Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich alarmierte umgehend mehrere Einsatzkräfte. An der Unfallstelle waren der Samariterbund Loosdorf, das Rote Kreuz St. Pölten-Prinzersdorf sowie das Notarzteinsatzfahrzeug Melk im Einsatz. Die Feuerwehr St. Pölten-Stadt übernahm die technische Rettung und setzte hydraulische Geräte ein, um den eingeklemmten Fahrer aus der Kabine zu befreien.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Wien zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde im Bereich der Unfallstelle über die Raststation Völlerndorf umgeleitet. Die Sperren und die geänderte Verkehrsführung dauerten mehrere Stunden an.

Ursache unklar

Die genaue Ursache des schweren Auffahrunfalls ist derzeit noch unklar. Weitere Details zum Unfallhergang waren am Mittwochmorgen zunächst nicht bekannt.

Die Sperrung der Autobahn hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in Richtung Wien.

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