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Tödliche Messerattacke

Mordanklage: Frau hatte Polizei noch vor der Tat gewarnt

Mordanklage: Frau hatte Polizei noch vor der Tat gewarnt
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Toter, ein Schwerverletzter – und eine Warnung kurz vor der Tat: Nach der tödlichen Messerattacke in der Linzer Innenstadt wurde nun Mordanklage gegen einen 34-Jährigen erhoben.

Nach der tödlichen Messerattacke vom 14. März in der Linzer Innenstadt muss sich ein 34-jähriger Kroate wegen Mordes vor Gericht verantworten. Er soll einen 26-jährigen Afghanen tödlich und einen 24-jährigen Landsmann schwer verletzt haben. Laut einem psychiatrischen Gutachten war der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, stand jedoch unter dem Einfluss psychischer Störungen.

Messerangriff in Linz

Der Tat soll eine Auseinandersetzung in der Linzer Innenstadt vorausgegangen sein. Der 34-Jährige soll zunächst einen ihm unbekannten Autofahrer angepöbelt haben. Drei Afghanen, die sich in der Nähe befanden, griffen ein und wiesen ihn zurecht. Anschließend gingen sie in einen Barbershop. Als die drei diesen etwa eine halbe Stunde später wieder verließen, soll der 34-Jährige ihnen gefolgt sein und zwei der Männer mit einem Messer attackiert haben.

Der 26-Jährige erlag seinen Verletzungen später im Krankenhaus, der 24-Jährige wurde schwer verletzt.

Tat zuvor angekündigt

Besonders brisant ist die Vorgeschichte: Der 34-Jährige soll seiner Frau am selben Tag angekündigt haben, Amok laufen und einen Menschen töten zu wollen. Seine Frau verständigte daraufhin die Polizei, die eine Fahndung nach ihm einleitete. Noch während die Beamten nach dem Mann suchten, ging der Notruf über die Messerattacke in der Linzer Innenstadt ein.

Die Staatsanwaltschaft Linz beantragt neben einer Strafe auch die Unterbringung des 34-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Laut Gutachten besteht die Gefahr, dass der Mann erneut schwere Straftaten begehen könnte.

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