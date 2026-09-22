Messerattacke auf Ehefrau – Zeugen greifen zu Nudelholz und Schaufel

Sonntagmorgen in einer hessischen Bäckerei: Ein Mann greift seine Ehefrau mit einem Messer an – dann schreiten mehrere Zeugen beherzt ein.

In einer Bäckerei in Kirberg (Hessen) ist es am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr zu einem schwerwiegenden Zwischenfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann griff dort seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit einem Küchenmesser an. Die Frau zog sich dabei schwere Stich- und Schnittwunden zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei wertet den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt.

Couragierte Zeugen

Eine weitere Attacke wurde offenbar durch das beherzte Eingreifen mehrerer Umstehender verhindert. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Helfer dem Angreifer unter anderem mit einem Nudelholz entgegentreten; Medien berichten zudem von Stangen, einem Werbeschild und einer Schaufel. Gemeinsam gelang es den Zeugen, den 50-Jährigen zu stoppen und ihn daran zu hindern, weiter auf die Frau einzustechen.

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Ermittlungen laufen

Auch der 50-jährige Tatverdächtige wurde bei dem Eingreifen der Umstehenden verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl die schwer verletzte Frau als auch der Tatverdächtige mussten nach dem Vorfall operiert werden. Ob auch Helfer verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Regionalen Kriminalinspektion Limburg-Weilburg.

Angaben zum Motiv des Mannes stehen noch aus.