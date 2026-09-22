Ein Buch, ein Bruder und ein König – Charles Spencer lüftet den Vorhang hinter den Palastmauern auf brisante Weise.

Seit der Veröffentlichung seines neuen Buches sorgt Charles Spencer, der Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana, für erhebliches Aufsehen. Darin erhebt der 62-Jährige schwere Vorwürfe gegen König Charles III. und zeichnet ein ungewöhnlich offenes Bild der Spannungen innerhalb der britischen Königsfamilie.

Das Werk trägt den Titel „Swan Song. Diana, meine Schwester“ und erschien am 22. September 2026 – exakt 29 Jahre nach dem tödlichen Unfall von Prinzessin Diana. Die englische Originalausgabe wird vom Verlag Penguin Michael Joseph veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht unter anderem eine Anekdote aus dem Jahr 1992, die sich während der Trauerfeier für Spencers Vater zugetragen haben soll.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Brisante Enthüllungen

Der damals 43-jährige Thronfolger Charles soll dabei seiner Frustration über das lange Warten auf die Krone freien Lauf gelassen haben. Gegenüber Spencer soll er gesagt haben: „Du hast so ein Glück!“ – und unmittelbar darauf ergänzt: „Weil du so früh erbst, meine ich.“ Laut Spencer habe diese Bemerkung den heutigen König in sichtliche Rage versetzt.

Das Buch gewährt intime Einblicke in die Thronansprüche und innerfamiliären Spannungen des britischen Königshauses. Spencer schildert, wie Charles bei der Trauerfeier seine Ungeduld kaum zu verbergen vermochte und sich dabei wenig würdevoll verhielt. Die geschilderten Episoden fügen sich in das bekannte Bild des langjährigen Thronfolgers, der jahrzehntelang auf den Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II., und damit auf seine Krönung warten musste.

Palast reagiert

Eine persönliche Reaktion von König Charles III. auf die Anschuldigungen blieb bislang aus. Vergangene Woche meldete sich jedoch ein Palastsprecher zu Wort und erklärte, „Seine Majestät […] sich gewahr ist, dass die brüderliche Trauer die Vernunft trüben […] kann“.

Die Stellungnahme legt nahe, dass der Palast Spencers Erinnerungen als emotional beeinflusst betrachtet und den Enthüllungen mit entsprechender Zurückhaltung begegnet.