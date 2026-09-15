Sicherheits-Alarm: Kinder von Harry müssen nach zwei Tagen Schule wechseln

Zwei Tage Schule, dann der Abbruch: Für Archie und Lilibet endet das britische Schulabenteuer schneller als erwartet.

Aus Sicherheitsgründen haben Prinz Harry und Herzogin Meghan beschlossen, ihre Kinder erneut in eine andere Schule zu schicken – und das bereits kurz nach deren Schulbeginn in Großbritannien.

Prinz Archie, sieben Jahre alt, und Prinzessin Lilibet, fünf Jahre alt, besuchten die neue Schule lediglich zwei Tage lang. Die Entscheidung zum Wechsel fiel nach Rücksprache mit dem privaten Sicherheitsteam der Familie, wie ein Sprecher gegenüber der Presse bestätigte.

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Sicherheitsrisiken im Alltag

Die ursprünglich gewählte Schule hatte zunächst als geeignete Option gegolten. Erst im praktischen Alltag stellte sich heraus, dass die tägliche Fahrt im Berufsverkehr erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich brachte. Der Konvoi des Sicherheitsteams stieß bei den Pendelstrecken auf Bedingungen, die sich als problematisch erwiesen – ein Umstand, der sich erst durch konkrete Alltagstests zeigte.

Ende August waren Harry und Meghan aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Als möglicher neuer Wohnort gilt die Cotswolds-Region westlich von London. Seit Anfang Jänner 2020 gehört das Paar nicht mehr dem engsten Kreis der Königsfamilie an und hatte seinen Lebensmittelpunkt nach Kalifornien verlegt.

Spannungen mit dem Königshaus

In den Medien kursieren Berichte über ein angespanntes Verhältnis zwischen Harry und König Charles III. Da das Paar weiterhin keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus übernimmt, bleibt auch die Frage nach einem möglichen Anspruch auf polizeilichen Personenschutz ein Diskussionsthema.

Am 28. Februar 2024 hat der High Court in London Prinz Harrys Klage gegen die Entscheidung des britischen Innenministeriums, seinen automatischen polizeilichen Personenschutz im Vereinigten Königreich zu entziehen, abgewiesen und die Rechtmäßigkeit der von RAVEC beschlossenen, fallbezogenen Sicherheitsregelung bestätigt. Am 6. Juni 2024 erteilte das Berufungsgericht in London Prinz Harry jedoch die Erlaubnis, gegen diese Abweisung Berufung einzulegen, sodass das Verfahren um seinen Anspruch auf staatlichen Schutz weitergeführt werden kann.