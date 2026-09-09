Könige, Präsidenten und Prinzen: Diese Gäste kommen zu König Haralds Beerdigung

Norwegen nimmt am Mittwoch in einer feierlichen Trauerprozession durch die Hauptstadt Oslo Abschied von König Harald V. Der beliebte Monarch, der am 28. August 2026 im Alter von 89 Jahren gestorben ist, wird heute unter großem öffentlichen Interesse beigesetzt. Um 12:00 Uhr setzt sich die Prozession vom Königlichen Schloss in Bewegung und führt zum Osloer Dom, wo die offizielle Trauerfeier um 13:00 Uhr beginnt.

Zehntausende Menschen werden erwartet, die hinter den Absperrungen entlang der Strecke Abschied nehmen. Gleichzeitig soll um 13:00 Uhr in ganz Norwegen eine Schweigeminute abgehalten werden. Auch der öffentliche Verkehr soll währenddessen ruhen.

Live im österreichischen TV

Das Medieninteresse an dem Staatsbegräbnis ist enorm. Bis zu 700 Journalistinnen und Journalisten werden erwartet, die aus Oslo über die Beisetzung berichten. Die Feierlichkeiten werden weltweit im Fernsehen und per Livestream übertragen.

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Auch in Österreich ist das Staatsbegräbnis live zu sehen: ORF III überträgt ab 12:00 Uhr die Sondersendung „Abschied von König Harald V.“. Reiner Reitsamer begleitet die Übertragung gemeinsam mit Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, Adelsexperten Ansgar Gersmann und Historiker Fritz Dittlbacher. Parallel ist die Übertragung auch über ORF ON verfügbar.

In Deutschland zeigt Das Erste die Trauerfeier ebenfalls ab 12:00 Uhr und überträgt bis 14:20 Uhr. RTL berichtet ab 12:00 Uhr im Fernsehen sowie über RTL+ und plant eine Übertragung bis 15:00 Uhr.

Historisches Großereignis

Eine Osloer Polizeisprecherin bezeichnete das Ereignis als „historisches Großereignis“ – und der Sicherheitsapparat spiegelt diese Einschätzung wider: Mehr als 3.000 Polizisten und 3.500 Kräfte der Streitkräfte sind im Einsatz, um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten. Monarchen, Staatsoberhäupter und weitere hochrangige Gäste aus zahlreichen Ländern reisen nach Oslo.

Zu den erwarteten Gästen gehören unter anderem König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark, König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia von Schweden sowie der britische Prinz William. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Islands Präsidentin Halla Tómasdóttir, Prinzessin Anne, Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco sowie König Abdullah II. von Jordanien werden erwartet.

Darüber hinaus reisen Vertreter der Königshäuser aus Spanien, Belgien und den Niederlanden sowie das japanische Kronprinzenpaar nach Oslo.

Royale Prozession

Den Trauerzug begleiten der neue König Haakon, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Märtha Louise zu Fuß. Königin Mette-Marit und Haralds Witwe Königin Sonja folgen in einer königlichen Limousine.

Nach dem Gottesdienst im Osloer Dom zieht der Trauerzug weiter zur Schlosskirche auf der Festung Akershus. Dort findet im engsten Kreis der königlichen Familie eine private Zeremonie statt. König Harald findet anschließend seine letzte Ruhestätte im königlichen Mausoleum.

Familie tritt auf den Schlossbalkon

Nach der Beisetzung ist außerdem eine Gedenkfeier im Osloer Rathaus mit rund 450 Gästen vorgesehen. Gegen 16:45 Uhr werden König Haakon, Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus auf dem Balkon des Königlichen Schlosses erwartet, um sich noch einmal der Bevölkerung zu zeigen.

Bereits am Dienstagabend versammelten sich zahlreiche Menschen auf dem Schlossplatz. In den Tagen vor der Beisetzung hatten Zehntausende Blumen niedergelegt und Abschied von dem verstorbenen Monarchen genommen.

Hoftrauer bis Oktober

Mit dem Begräbnis endet der öffentliche Teil der nationalen Trauer, innerhalb des Königshauses geht die Trauerzeit jedoch weiter. Der norwegische Hof hat eine Hoftrauer bis zum 9. Oktober angekündigt. In diesem Zeitraum werden zahlreiche offizielle Termine abgesagt.

Ausgenommen sind verfassungsrechtlich notwendige Aufgaben wie der Staatsrat, die feierliche Eröffnung des Parlaments und ausgewählte Audienzen. Mitglieder der Königsfamilie und Mitarbeiter des Hofes tragen während der Hoftrauer dunkle Kleidung beziehungsweise Uniformen mit Trauerflor.