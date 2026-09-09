Wien verliert 27 Plätze: Hauptbahnhof stürzt im Europa-Ranking ab

Europas Bahnhöfe im großen Vergleich – und Österreich landet fast ganz unten. Die Ergebnisse sorgen für Diskussionen.

Der European Railway Station Index 2026 hat für Österreich ein ernüchterndes Ergebnis gebracht: Im Ranking der 60 verkehrsreichsten Bahnhöfe Europas, das Kriterien wie Ticketangebot, Einkaufsmöglichkeiten, gastronomisches Angebot, Barrierefreiheit, kostenloses WLAN sowie die Anbindung an Ridesharing-Dienste berücksichtigt, schnitten die österreichischen Stationen ausgesprochen schwach ab. Der Wiener Hauptbahnhof landete auf Platz 29, Wien-Meidling kam mit 51,5 Punkten auf den vorletzten Rang 59 von 60.

Zürich vorn, Wien schwach

Unangefochten an der Spitze des Vergleichs steht der Zürcher Hauptbahnhof, der mit 101 von 118 möglichen Punkten seine führende Position einmal mehr unter Beweis stellte. Dahinter folgen der Gare du Nord in Paris sowie Amsterdam Centraal auf den Plätzen zwei und drei. Der Wiener Hauptbahnhof, einst als modernes Vorzeigeprojekt gefeiert, erreichte im aktuellen Index lediglich 74,5 Punkte – ein Ergebnis, das im europäischen Vergleich weit hinter den Erwartungen zurückbleibt.

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Besonders brisant: Der Absturz Wiens erfolgte in kurzer Zeit. Im European Railway Station Index 2023 hatte der Wiener Hauptbahnhof noch den zweiten Platz mit 94 Punkten erreicht und lag damit unmittelbar hinter Zürich. 2025 fiel Wien bereits auf Platz 8 mit 89,5 Punkten – der aktuelle 29. Rang markiert damit einen dramatischen Einbruch innerhalb von nur drei Jahren.

Das Schlusslicht des gesamten Rankings bildet der Bremer Hauptbahnhof mit 47 Punkten.

Kritik am Modell

Angesichts dieser Ergebnisse mehren sich kritische Stimmen, die das Bewertungsmodell selbst in Frage stellen. Bemängelt wird, dass kommerzielle Faktoren wie Einkaufs- und Gastronomieangebot im Index unverhältnismäßig stark gewichtet werden, während die eigentliche Qualität des Reiseerlebnisses – also Pünktlichkeit, Verbindungsqualität und Aufenthaltskomfort im engeren Sinne – zu wenig Berücksichtigung findet. Für Bahnhöfe wie Wien-Meidling bleibt damit die Hoffnung, dass künftige Ausgaben des Rankings die Bewertungskriterien stärker am tatsächlichen Reisealltag ausrichten.