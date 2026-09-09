Drei Kinder getötet: Mordprozess gegen Mutter scheiterte wegen einem Mann

Ein einziger Mensch hält das Schicksal einer Frau in der Hand – und bringt einen der aufsehenerregendsten Prozesse der USA zum Stillstand.

Der Prozess gegen Lindsay Clancy ist ohne Urteil zu Ende gegangen. Ein einziger Geschworener verhinderte den Freispruch, auf den die Verteidigung gehofft hatte – und brachte damit ein Verfahren zum Scheitern, das die Öffentlichkeit seit Monaten in Atem hält.

Drei Geschworene traten nach dem Ende der Beratungen vor die Öffentlichkeit und gewährten seltene Einblicke in die Dynamik des Juryraums. Clancy, die zugibt, ihre drei Kinder getötet zu haben, berief sich auf eine schwere postpartale Psychose. Ihre Anwälte machten geltend, dass sie zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Lage gewesen sei, ihr Handeln zu steuern oder zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden.

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Nach dem in Massachusetts geltenden McHoul-Standard ist eine Person nicht strafrechtlich verantwortlich, wenn sie aufgrund einer psychischen Krankheit zur Tatzeit keine erhebliche Fähigkeit hatte, die Widerrechtlichkeit ihres Handelns zu erkennen oder ihr Verhalten an die Anforderungen des Gesetzes anzupassen. Sobald diese Verteidigung erhoben ist, trägt die Staatsanwaltschaft die Beweislast und muss über jeden vernünftigen Zweifel hinaus nachweisen, dass der Angeklagte zur Tatzeit strafrechtlich verantwortlich war.

Die Staatsanwaltschaft hingegen sah in den Ereignissen ein kalkuliertes Vorgehen. Fast 40 Stunden über sieben Tage berieten die Geschworenen – ohne Ergebnis.

Geschworener blockiert

Die Geschworenenobfrau schilderte, wie nah die Jury einer Entscheidung gewesen war. Die Mehrheit sei bereit gewesen, Clancy aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit freizusprechen. „Alles bewies, dass sie ihre Kinder liebte – also musste sie in diesem Moment nicht gewusst haben, was sie tat“, sagte sie.

Doch ein Geschworener blieb unnachgiebig. „Er hat die Informationen, die vorgebracht wurden, völlig ignoriert“, so die Obfrau. Trotz intensiver Diskussionen, die laut Berichten von Tränen bis zu lautstarken Auseinandersetzungen reichten, ließ er sich nicht überzeugen. Seine Haltung: „Ich werde trotzdem nicht sagen, dass sie aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit nicht schuldig ist.“

Neues Verfahren möglich

Richter William Sullivan erklärte das Verfahren daraufhin für nichtig. Da in Massachusetts ein Schuldspruch die einstimmige Zustimmung der Jury erfordert, blieb ihm keine andere Wahl. Nun muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob ein neues Verfahren angestrengt werden soll.

Clancys Anwalt Kevin Redington hofft auf eine außergerichtliche Einigung, um einen zweiten Prozess abzuwenden.

Sollte es dennoch dazu kommen, haben mehrere der Geschworenen angekündigt, Clancy im Gerichtssaal ihre Unterstützung zu zeigen.