Kein Zug bis 2027: Wichtiger Bahnhof in Belgrad gesperrt

Belgrads Verkehr bekommt einen neuen Knotenpunkt: Wegen eines millionenschweren Großprojekts können Reisende den Bahnhof Novi Beograd monatelang nicht nutzen.

Seit dem 9. September ist der Bahnhof Novi Beograd bis einschließlich 31. Dezember 2026 für den Ein- und Ausstieg von Fahrgästen geschlossen. Grund ist die Intensivierung der laufenden Bauarbeiten. Reisende müssen in dieser Zeit auf die nahegelegene Station Tošin bunar ausweichen. Dort halten während der Sperre Züge aller Kategorien.



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Elf Linien als Alternative

Tošin bunar ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Insgesamt elf Linien stellen die Verbindung her: die Buslinien 45, 65, 70, 71, 72, 82, 601, 607 und 612 sowie die Nachtlinien 601N und 603N. Der übrige Busverkehr im Bereich Novi Beograd ist von der Sperre des Bahnhofs nicht betroffen und läuft weiterhin regulär.

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138-Millionen-Euro-Projekt

Hinter der Sperre steckt ein umfangreiches Infrastrukturprojekt. Auftraggeber beziehungsweise Investor ist das serbische Ministerium für Bau, Verkehr und Infrastruktur. Als Hauptauftragnehmer führt das chinesische Unternehmen China Shandong International Economic die Arbeiten durch.

Der Vertrag für den neuen Bahnhofskomplex einschließlich der Rekonstruktion der bestehenden Brückenkonstruktion hat ein Gesamtvolumen von 138 Millionen Euro. Bei der Vertragsunterzeichnung wurden rund 70 Millionen Euro für den Bau der neuen Station sowie knapp 40 Millionen Euro für die Rekonstruktion der Brückenkonstruktion genannt. Für die übrigen rund 28 Millionen Euro wurde bei der damaligen Bekanntgabe keine detaillierte Aufschlüsselung veröffentlicht.

Mehr als nur ein Bahnhof

Das Projekt umfasst laut serbischem Bauministerium insgesamt mehr als 25.000 Quadratmeter Nutz- und Außenfläche. Vorgesehen sind unter anderem ein neues Bahnhofsgebäude, eine große Bahnhofshalle unterhalb der Bahnsteige, ein Bahnhofsvorplatz sowie weitere Außenbereiche. Gleichzeitig wird an der rund 474 Meter langen Brückenkonstruktion gearbeitet.

Novi Beograd soll künftig zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Belgrads werden. Der Bahnhof soll mit dem benachbarten Busbahnhof verbunden werden und eine wichtige Rolle bei der Anbindung an den Flughafen Nikola Tesla, das Nationalstadion und das EXPO-Gelände spielen.

Die Arbeiten sollen nach aktuellem Zeitplan bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Die Eröffnung der neuen Bahn- und Busbahnhofsgebäude wird für Anfang 2027 erwartet.