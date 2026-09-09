Beide Eltern binnen Monaten verstorben: Affleck-Brüder ehren sie mit neuem Film

Zwei Abschiede in drei Monaten: Casey Affleck trägt seinen Schmerz auf die Leinwand und nach Venedig.

Beim Filmfestival in Venedig hat Casey Affleck eine schmerzliche Nachricht öffentlich gemacht: Sein Vater Tim Affleck ist gestorben – nur drei Monate nachdem die Familie bereits den Verlust der Mutter Chris verkraften musste.

Stilles Denkmal

Den Film, den Casey Affleck in Venedig präsentierte, trägt den Titel „Company“ – und er ist zugleich ein stilles Denkmal für beide Elternteile. Der Schauspieler und Regisseur hat das Werk selbst inszeniert und geschrieben; auch seine Söhne Indiana, 22, und Atticus, 18, stehen darin vor der Kamera. Casey Affleck ließ durchblicken, dass seine Eltern den Film mit Sicherheit gemocht hätten – hätten sie ihn noch sehen können.

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Der Gothic-Thriller feierte am 8. September 2026 im Wettbewerb der 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig seine Premiere und konkurriert dort um den Goldenen Löwen. Die Handlung beginnt im Winter 1975, als eine geheimnisvolle Frau unangekündigt eine Feiertagszusammenkunft besucht und dort die Geschichte eines alternden Einsiedlers erzählt, der 1953 während eines Schneesturms in Colorado eine gestrandete Schauspielerin rettet. Die miteinander verflochtenen Erzählungen bilden eine Meditation über Trauer, Vergeltung, Vergebung und stille Akte der Mitmenschlichkeit – Themen, die für Casey Affleck in diesen Monaten eine besonders persönliche Bedeutung haben dürften.

Schwere Wochen

Für die Affleck-Brüder sind es besonders schwere Wochen. Mutter Chris starb am 2. Juni an den Folgen kardiopulmonaler Erkrankungen und Bauchspeicheldrüsenkrebs, sie wurde 83 Jahre alt.

Die Beziehung zum Vater Tim war über weite Strecken des Lebens beider Söhne von Schwierigkeiten geprägt – sein früherer Alkoholismus warf lange Schatten auf die Familie. Dass Tim Affleck diesen Kampf letztlich gewann, 30 Jahre lang nüchtern blieb und in einem Rehabilitationszentrum arbeitete, hat Ben Affleck in der Vergangenheit mehrfach öffentlich gewürdigt. Der ältere der beiden Brüder, selbst Oscar-Preisträger, sprach dabei stets mit Respekt über den Weg seines Vaters.