Musk-Doku erschüttert Venedig: Ex-Freundin spricht über Schweigegeld

40 Millionen Euro Schweigegeld, ein brisantes Selbstzitat und ein Regisseur, der zurückschlägt – Venedig hat seinen Aufreger.

Bei den Filmfestspielen in Venedig hat Ashley St. Clair für erhebliches Aufsehen gesorgt. Die Mutter eines von Elon Musks Kindern behauptete dort, ihr sei eine Summe von 40 Millionen Euro angeboten worden – mit dem Ziel, ihre Mitwirkung an einer kritischen Dokumentation über den Tech-Milliardär zu verhindern. Die Produktion beleuchtet Musks weitreichenden Einfluss auf Wirtschaft und Politik.

Regisseur Alex Gibney, der hinter dem fast vierstündigen Werk steht, erklärte, er habe Musk vergeblich um ein Gespräch gebeten. Die Dokumentation trägt den Titel „Musk“ und feierte am 8. September 2026 ihre Weltpremiere bei den 83. Internationalen Filmfestspielen von Venedig. St. Clair hingegen entschied sich gegen das angebliche Angebot und trat in der Dokumentation auf. Der Film zeichnet nach, wie die Unternehmensverbindungen Musks zur US-Regierung und zur NASA seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss systematisch ausgebaut haben.

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Musks Eigeninteresse

Ein zentrales Element der Dokumentation ist die These, dass Musk die Republikanische Partei im US-Wahlkampf nicht aus ideologischer Überzeugung, sondern aus handfestem Eigeninteresse unterstützte. Unter der Biden-Administration hätten seine Unternehmen strengen behördlichen Kontrollen unterlegen. In einem eingeblendeten Videointerview aus dem Oktober 2024 ist Musk sichtlich besorgt über die möglichen Folgen einer Wahlniederlage Trumps zu sehen. Seine Worte dabei: „Wenn er verliert, bin ich am Arsch. Was glaubst du, wie lange meine Haftstrafe sein wird?“

Musk selbst reagierte auf die Dokumentation mit scharfer Ablehnung. „It’s a hit piece“, ließ er verlauten – worauf Gibney trocken entgegnete: „How would you know?“ Neben den politischen Verstrickungen nimmt die Doku auch Musks unternehmerische Vergangenheit unter die Lupe, darunter die Übernahme des Elektroautoherstellers Tesla und den umstrittenen Umgang mit dessen Mitgründer Martin Eberhard.