Sechs Jahre Volksschule: Wiederkehr startet Pilotprojekt

Österreich testet ab 2027 ein neues Schulmodell – und stellt damit eine jahrzehntealte Weichenstellung im Bildungssystem auf den Prüfstand.

Ab dem Schuljahr 2027/2028 soll in Österreich ein Pilotprojekt zur sechsjährigen Volksschule in Betrieb gehen. An mindestens fünf Standorten in drei Bundesländern wird der Schulversuch erprobt, der die bislang übliche Aufteilung der Schülerinnen und Schüler auf weiterführende Schulen – die derzeit mit rund zehn Jahren erfolgt – um zwei Jahre nach hinten verschieben soll. Ziel ist es, Chancengleichheit im Bildungssystem zu stärken.

Der Versuch wird wissenschaftlich begleitet, wie Bildungsminister Christoph Wiederkehr bei einer Pressekonferenz erläuterte. Ob eine Schule teilnimmt, entscheiden die jeweiligen Standorte gemeinsam mit Lehrern und Elternvertretern – auch einzelne Klassen können einbezogen werden. Voraussetzung ist eine gesicherte Kooperation mit einer benachbarten Sekundarstufe.

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Wiederkehrs Kernargument

Wiederkehr betonte, dass die soziale Herkunft in Österreich nach wie vor erheblichen Einfluss auf den Bildungsweg eines Kindes habe. Die Verschiebung der Schulaufteilung auf das zwölfte Lebensjahr solle Kindern mehr Zeit geben, ihre Stärken zu entfalten, bevor eine Entscheidung über den weiteren Bildungsweg getroffen wird. „Ziel ist ein Schulsystem, das Kinder nicht schon mit zehn Jahren schubladisiert“, so Wiederkehr.

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, sollen auch Gymnasien in den Schulversuch eingebunden werden.

Freiwillige Teilnahme

Die Teilnahme am Pilotprojekt erfolgt auf freiwilliger Basis, eine verpflichtende Weisung ist nicht vorgesehen. Aus den Reihen der ÖVP kam bereits Skepsis: „Das Gymnasium steht für die ÖVP nicht zur Disposition.“

Schülerinnen und Schüler, die am Schulversuch teilnehmen, erhalten am Ende ein AHS- beziehungsweise Mittelschulzeugnis des Schulversuchs mit Ziffernnoten. Der Unterricht kann dabei auch in Räumlichkeiten der Sekundarstufe stattfinden. Für die Grundstufe III ist zudem die Einführung eines ergänzenden Fachs mit dem Titel „Persönlichkeitsbildung“ vorgesehen.