PISA-Alarm: Österreich bei Sitzenbleibern weit über EU-Schnitt

Österreichs Schulen fallen im internationalen Vergleich auf – und das aus einem alarmierenden Grund.

In Österreich wiederholt fast jeder fünfte Jugendliche mindestens ein Schuljahr. Laut der PISA-Studie 2025 trifft dies auf 18 Prozent der 15-Jährigen zu – ein Wert, der den OECD-Durchschnitt von elf Prozent deutlich übertrifft. An Schulen in sozial benachteiligten Gebieten ist die Situation noch gravierender: Dort liegt die Repetentenquote bei 36 Prozent.

Für die PISA-Studie 2025 wurden in Österreich 6.987 Schülerinnen und Schüler an 256 Schulen per Zufallsstichprobe getestet, wie das österreichische Bildungsinstitut IQS bestätigt. Die Angaben zu Sitzenbleibern beruhen damit auf einer national repräsentativen Stichprobe.

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Soziale Herkunft entscheidend

Die soziale Herkunft erweist sich dabei als entscheidender Faktor. 28 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse wiederholen, kommen aus einkommensschwachen Verhältnissen, 30 Prozent aus zugewanderten Familien. Jugendliche aus wohlhabenden Akademikerhaushalten sind deutlich seltener betroffen.

OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher übt scharfe Kritik an der gängigen Praxis: „Die zusätzlichen Jahre seien für das System teuer, ohne Schülern mit Förderbedarf beim Aufholen zu helfen.“ Darüber hinaus warnt er: „Gleichzeitig stigmatisiere und demotiviere die Maßnahme die Kinder und Jugendlichen.“

Negativer Österreich-Trend

Während Länder wie Japan und Estland auf gezielte individuelle Förderung setzen und damit kaum Sitzenbleiber verzeichnen, entwickelt sich Österreich in die entgegengesetzte Richtung. Seit 2012 ist der Anteil der Repetenten hierzulande von zwölf auf 18 Prozent gestiegen – während der OECD-Schnitt im selben Zeitraum von 14 auf elf Prozent gesunken ist.

Fachleute sehen in einem verstärkten Ausbau von Förderangeboten einen möglichen Weg, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und betroffene Schülerinnen und Schüler wirksamer zu unterstützen.