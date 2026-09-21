Kaltfront ist da: Österreich erlebt eine deutlich kühlere Woche

Kaltfront, Sonne und neuer Regen – Österreich steht eine wechselhafte Wetterwoche bevor.

Nach dem Durchzug einer Kaltfront gelangt zu Wochenbeginn deutlich kühlere Meeresluft nach Österreich, wie die Unwetterzentrale (uwz.at) meldet. Gleichzeitig sorgt ein Hoch zunächst für überwiegend ruhiges und häufig freundliches Herbstwetter. Ab Donnerstag wird es jedoch wieder unbeständiger: Ein Höhentief zieht von der Nordsee in Richtung Alpenraum und bringt mehr Wolken und Regen.

Wochenstart im Norden

Zum Wochenstart halten sich entlang der Alpennordseite zunächst dichte Wolken, gebietsweise fällt etwas Regen. Abseits der Alpen und im Süden beginnt der Montag dagegen häufig freundlich, im Tagesverlauf zeigt sich auch in vielen anderen Regionen zumindest zeitweise die Sonne. Im Nordosten sind gegen Abend einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 24 Grad. Dazu weht lebhafter bis kräftiger Nordwestwind.

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Am Dienstag starten der Norden und Osten bewölkt, in der nördlichen Obersteiermark sowie im Wald- und Mostviertel fällt gebietsweise Regen. Im Westen und Süden bleibt es dagegen meist trocken und häufig sonnig. Je nach Sonnenschein werden 12 bis 21 Grad erreicht, Richtung Eisenwurzen sind stellenweise nur rund 12 Grad möglich.

Sonniger Mittwoch

Der Mittwoch startet gebietsweise mit hochnebelartigen Restwolken und Nebelfeldern, im Laufe des Vormittags setzt sich jedoch vielerorts die Sonne durch. Im Nordosten entstehen zeitweise Quellwolken, die Schauerneigung bleibt gering. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 23 Grad.

Am Donnerstag ändert sich der Wettercharakter wieder. Im Osten und Süden beginnt der Tag noch trocken und abseits lokaler Nebelfelder sonnig, von Westen breiten sich jedoch bereits am Vormittag dichte Wolken und Regenschauer auf weite Teile Österreichs aus. Entlang der Nordalpen kann der Regen länger anhalten, während es im östlichen Flachland noch am ehesten trocken bleibt. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad, an den Nordalpen stellenweise nur bei rund 15 Grad.