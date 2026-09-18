Noch spätsommerlich warm: Am Montag wird es deutlich kühler

Ein Hoch bringt Österreich ein ruhiges Wochenende – doch der Montag hält eine spürbare Überraschung bereit.

Am Wochenende kehrt in Österreich vorübergehend Wetterruhe ein, bevor mit Beginn der neuen Woche kühlere Luftmassen aus nördlicher Richtung das Land erreichen.

Der Einfluss des Italientiefs schwächt sich am Freitag im Süden des Landes ab, während im Norden eine schwache Okklusion eines Skandinavientiefs durchzieht. Ein Hochdruckgebiet übernimmt in der Folge die Wetterregie und sorgt am Wochenende in weiten Teilen Österreichs für ruhige und freundliche Bedingungen. Nach Angaben der Unwetterzentrale uwz.at bleibt es im Südosten zunächst noch bewölkt, vereinzelte Schauer sind möglich.

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Freitag & Wochenende

Im Süden und im zentralen Bergland muss am Freitag ab den Mittagsstunden mit dichten Wolken, Regen und stellenweise auch kurzen gewittrigen Schauern gerechnet werden. Abseits des Berglandes bleibt es überwiegend trocken, zeitweise zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen erreichen 17 bis 25 Grad, der Wind weht meist nur schwach.

Am Samstag halten sich vor allem im Süden und im zentralen Bergland zunächst noch dichte Restwolken und Hochnebel, vereinzelt kann etwas Regen fallen. Im Großteil des Landes bleibt es trocken und besonders nördlich der Alpen zeigt sich zeitweise die Sonne. Auch im Süden lockert es im Tagesverlauf auf. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 26 Grad.

Der Sonntag startet trocken und häufig sonnig, abseits lokaler Frühnebelfelder. Im Tagesverlauf ziehen von Norden her zunehmend Wolken auf, während es im Süden und Westen länger freundlich bleibt. Gegen Abend setzt im Wald- und Mühlviertel leichter Regen ein. Die Temperaturen erreichen 20 bis 28 Grad.

Abkühlung zum Montag

Am Montag sorgt eine Kaltfront für einen deutlichen Wetterumschwung. Bei lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind wechseln Sonne und Wolken einander ab, am Alpennordrand ist etwas Regen möglich. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 21 Grad zurück, im Süden sind teilweise noch bis zu 25 Grad möglich.