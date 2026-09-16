Unwetter auf dem Weg: Sturmböen, Starkregen und Temperatursturz kommen

Sommer adé: Eine Kaltfront fegt über Österreich und bringt Gewitter, Sturmböen und einen massiven Temperatursturz mit sich.

Von Nordwesten her zieht eine kräftige Kaltfront über Österreich hinweg und bringt damit eine markante Wetterumstellung mit sich. Besonders im Westen des Landes sind im Tagesverlauf heftige Gewitter und stürmische Böen zu erwarten.

Während der Osten und Süden Österreichs am Mittwochnachmittag noch bei Temperaturen von bis zu 28 Grad und sonnigem Wetter verweilen, trübt sich der Himmel im Westen bereits ein. Für Vorarlberg, Tirol und Salzburg warnt wetter.at vor kräftigen Regengüssen und teils heftigen Gewittern, die von Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h begleitet werden.

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Unwetter greift aus

In den Abendstunden erfasst das Unwetter auch Ober- und Niederösterreich sowie den Großraum Wien. Lokal sind Regenmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter möglich.

In der Nacht verlagert sich die Front weiter in den Südosten des Landes – dort lassen die Gewitter zwar nach, doch anhaltender Dauerregen bleibt ein Thema. Insgesamt werden Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Millimetern erwartet, vereinzelt auch bis zu 70 Millimeter.

Kühler Donnerstag

Der Donnerstag startet deutlich kühler und wechselhaft. Wolken- und Nebelfelder bestimmen den Beginn des Tages, in der Steiermark und Kärnten hält der Regen bis in die Abendstunden an.

Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen 14 und 22 Grad.