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Wetterumschwung

Von 33 auf 16 Grad: Heftige Kaltfront trifft Österreich

Von 33 auf 16 Grad: Heftige Kaltfront trifft Österreich
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Hitze trifft auf Kaltfront – über Österreich und der Adria entlädt sich ein extremes Wetterduell mit Hagel, Sturm und Temperatursturz.

Eine Kaltfront zieht am Mittwoch, 9. September 2026, von Westen über Österreich und setzt der Sommerhitze ein abruptes Ende. Während im Westen teilweise nur noch rund 16 Grad erreicht werden, sind im Osten und Südosten noch einmal bis zu 33 Grad möglich. Von Westen breiten sich im Tagesverlauf Regen und Gewitter immer weiter nach Osten aus.

Für Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg galt eine gelbe Regenwarnung von 12:00 Uhr bis 01:00 Uhr am Donnerstag.

Unwetter an der Adria

Auch an der oberen Adria drohen schwere Gewitter. Bereits am Vormittag ziehen Gewitter von Venetien über Friaul und den Raum Triest weiter Richtung Slowenien. Örtlich sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Am Nachmittag und Abend wird eine weitere Gewitterlinie erwartet, die auch Istrien und später Teile der Adriaküste erfassen kann.

Wochenend-Aussichten

Am Donnerstag zieht die Front nur langsam nach Süden ab. Von Osttirol und Kärnten über das zentrale und östliche Bergland bleibt es häufig trüb und nass, während es im Westen und Norden zunehmend trockener wird. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 23 Grad.

Am Freitag bleibt es vor allem im Süden, Osten und zentralen Bergland noch zeitweise nass, bei 15 bis 22 Grad. Am Samstag beruhigt sich das Wetter zunehmend, die Schauerneigung sinkt und die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad.

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