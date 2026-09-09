Frau stirbt nach mutmaßlichem Missbrauch – Chats belasten Ehemann

Ein Reihenhaus in Marchtrenk, eine leblose Frau – und dahinter ein Abgrund, der Ermittler fassungslos macht.

In einem Reihenhaus in Marchtrenk ermitteln die Behörden in einem besonders schweren Kriminalfall: Eine Frau soll über einen längeren Zeitraum von ihrem Ehemann betäubt und anderen Männern zum sexuellen Missbrauch überlassen worden sein. Neben dem Ehemann gerieten mittlerweile weitere Verdächtige ins Visier der Ermittler.

Tochter findet Mutter

Den Ausgangspunkt der Ermittlungen bildete die Nacht vom 25. auf den 26. Juni, als die Tochter des Opfers ihre Mutter im Wasserbett des gemeinsamen Hauses auffand. Der Ehemann sprach gegenüber den Ermittlern zunächst von einem Unfall im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen. Die Obduktion brachte jedoch massive Verletzungen zutage. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und der Auswertung digitaler Beweismittel entstand schließlich der Verdacht, dass die Frau bereits über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht worden sein könnte.

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Belastende Chatverläufe

Im Zuge der Ermittlungen sollen die Beamten auf belastende Chatverläufe zwischen dem Ehemann und einem weiteren Mann gestoßen sein. Darin soll es um die Betäubung und den sexuellen Missbrauch der Frau sowie um entsprechende Treffen gegangen sein. Laut einem aktuellen Bericht der „Kronen Zeitung“ befinden sich der Ehemann und ein weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft, weitere mögliche Beteiligte stehen im Fokus der Ermittlungen. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Besonders schwer wiegt der Verdacht, dass der Ehemann seine Frau gegen Geld anderen Männern überlassen haben soll. Laut „Kronen Zeitung“ sollen dabei teilweise bis zu 500 Euro geflossen sein. Die Ermittlungen betreffen dem Bericht zufolge einen Zeitraum von rund einem Jahr.