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Prozess

Schläge, Eiswasser, Seife im Mund: Töchter von Müttern jahrelang misshandelt

Schläge, Eiswasser, Seife im Mund: Töchter von Müttern jahrelang misshandelt
Symbolbild FOTO: IStock
1 Min. Lesezeit |

Über zehn Jahre, zwei Mütter, zwei Töchter und ein System, das hinsah, aber nicht eingriff.

Vor dem Landesgericht Feldkirch hat heute ein Strafprozess gegen zwei Frauen begonnen, denen vorgeworfen wird, ihre eigenen Töchter über mehr als zehn Jahre hinweg misshandelt zu haben. Laut Anklage setzte die Gewalt bereits ein, als eines der Kinder gerade einmal ein Jahr alt war. Zu den dokumentierten Übergriffen zählen das Ziehen an Haaren und Ohren, Schläge mit einem Kochlöffel sowie das Abduschen der Kinder mit eiskaltem Wasser.

Demütigungen dokumentiert

Darüber hinaus sollen die Mädchen auch Demütigungen ausgesetzt gewesen sein – darunter das Auswaschen des Mundes mit Seife. Bemerkenswert ist, dass die betroffenen Familien während dieses Zeitraums von der Kinder- und Jugendhilfe begleitet wurden, die Übergriffe dennoch offenbar nicht unterbunden werden konnten.

Ärztliche Befunde, die die Verletzungen der Kinder festhalten, liegen als Beweismittel vor und stützen die Vorwürfe der Anklagebehörde.

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