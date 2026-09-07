Fünf Tote: Amazon-Frachtjet rast über Landebahn (VIDEOS)

Miami im Ausnahmezustand: Ein Frachtflugzeug schießt über die Landebahn hinaus – mit tödlichen Folgen für mehrere Menschen.

Ein Amazon-Frachtflugzeug ist am Sonntag, dem 6. September 2026, am Flughafen Miami über das Ende der Landebahn hinausgeschossen und mit mehreren Fahrzeugen kollidiert. Bei dem Unfall kamen mindestens fünf Menschen ums Leben. Drei weitere Personen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen versorgt, zwei weitere kamen mit weniger schweren Blessuren ins Krankenhaus.

Die betroffene Maschine, eine 32 Jahre alte Boeing 767-300, operierte als 21 Air Flight 7598 und hatte zuvor den Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico, verlassen. Gegen 14 Uhr Ortszeit geriet das Flugzeug beim Landeanflug auf Landebahn 30 in Schwierigkeiten und überrollte das Bahnende. Aufnahmen von der Unfallstelle zeigten die Maschine auf dem Rumpf liegend – trotz des heftigen Aufpralls blieb sie weitgehend intakt. Mehr als 60 Einsatzfahrzeuge waren im Einsatz.

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It appears that the accident involving Amazon Prime Air Boeing 767-33A(ER)(BDSF) N1997A may have been caused by the flight crew failing to apply reverse thrust in time after landing, resulting in the aircraft overrunning Runway 30 at Miami International Airport.



The aircraft,… pic.twitter.com/YjouBopFM3 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 7, 2026

Betrieb eingeschränkt

Infolge des Vorfalls wurden sämtliche Start- und Rollbahnen des Miami International Airport gesperrt, was zu Verspätungen bei rund 250 Flügen führte. Sowohl die Federal Aviation Administration als auch das National Transportation Safety Board leiteten umgehend Ermittlungen ein beziehungsweise begannen mit der Informationserhebung.

Nach Angaben des Flughafens könnten die Einschränkungen im Flugbetrieb trotz der schrittweisen Wiederaufnahme des Betriebs noch geraume Zeit anhalten.

Reaktionen & Ermittlungen

US-Verkehrsminister Sean Duffy kündigte eine umfassende Untersuchung zur Klärung der Unfallursache an. Amazon-Sprecherin Kelly Nantel erklärte: „Wir arbeiten eng mit den örtlichen Behörden und Verantwortlichen zusammen, um genau zu verstehen, was passiert ist.“