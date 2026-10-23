„Nur noch wenige Plätze“, Fake-Rabatte & Phantom-Plätze: Beliebter Reiseanbieter fliegt auf

Die Freunde buchen bereits, angeblich werden die Plätze knapp und ein Rabatt lockt: Bei Maturareisen kann schnell Entscheidungsdruck entstehen. Ein gerichtlicher Vergleich mit DocLX zeigt, welche Werbepraktiken beanstandet wurden – und warum Jugendliche und Eltern vor einer Buchung genau hinschauen sollten.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ging im Auftrag des Sozialministeriums gegen den Maturareiseanbieter DocLX vor. Gegenstand waren unrichtige Angaben zur Auslastung sowie irreführende Preis- und Rabattwerbung. In einem gerichtlichen Vergleich verpflichtete sich das Unternehmen, die beanstandeten Geschäftspraktiken zu unterlassen.

Der VKI berichtete darüber am 7. Oktober 2026. Das staatliche Konsumentenportal griff den Fall am 21. Oktober auf. Für Familien, die eine Abschlussreise planen, liefert der Vergleich wichtige Hinweise.

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Künstlicher Zeitdruck

Ein zentraler Punkt betrifft Angaben, die durch unrichtige Auslastungszahlen den Eindruck erwecken, eine Reise sei fast ausgebucht. DocLX verpflichtete sich, solche Darstellungen zu unterlassen. Beworbene Buchungszahlen müssen den tatsächlich abgeschlossenen Buchungen entsprechen.

Auch durchgestrichene Vergleichspreise waren Gegenstand des Verfahrens. Sie dürfen keinen Preisvorteil suggerieren, der auf unrealistischen Ausgangspreisen beruht. Bei beworbenen Aktionspreisen muss außerdem klar, verständlich und rechtzeitig erkennbar sein, für welchen Zeitraum sie gelten.

Der veröffentlichte Vergleich bedeutet allerdings weder, dass jedes aktuelle Angebot falsch ist, noch ergibt sich daraus automatisch ein Rückzahlungsanspruch für bisherige Kunden.

Kein einfacher Rückzieher

Warum voreiliges Buchen teuer werden kann: Bei einer online gebuchten Pauschalreise besteht grundsätzlich kein gesetzliches 14-tägiges Widerrufsrecht. Die vom Onlineshopping bekannte Möglichkeit, einen Kauf innerhalb von zwei Wochen ohne Begründung rückgängig zu machen, lässt sich darauf nicht übertragen.

Ein Rücktritt vor Reisebeginn ist zwar möglich, kann aber Stornokosten auslösen. Deren Höhe hängt unter anderem vom Zeitpunkt der Absage und den zulässigen vertraglichen Regelungen ab. Gesetzliche Gründe für einen kostenlosen Rücktritt bleiben davon unberührt.

Versicherungslücke beachten

Auch eine abgeschlossene Stornoversicherung schützt nicht bei jeder Absage. Sie übernimmt Kosten nur, wenn der konkrete Rücktrittsgrund versichert ist.

Die Arbeiterkammer weist auf einen besonders wichtigen Unterschied hin: Das Nichtbestehen der Matura kann versichert sein. Wer dagegen die Abschlussklasse nicht schafft und deshalb gar nicht zur Matura antreten darf, hat häufig keinen Versicherungsschutz.

Vor der Buchung sollte deshalb ausdrücklich geprüft werden, welche schulischen Ereignisse die Versicherung tatsächlich abdeckt. Die allgemeine Bezeichnung „Stornoschutz“ allein beantwortet diese Frage nicht.

Ersatzperson als Ausweg

Wer eine gebuchte Pauschalreise nicht antreten kann, muss nicht zwangsläufig sofort stornieren. Der Vertrag kann auf eine andere Person übertragen werden, sofern diese sämtliche Vertragsbedingungen erfüllt.

Der Veranstalter muss darüber auf einem dauerhaften Datenträger, etwa per E-Mail, informiert werden. Eine Mitteilung spätestens sieben Tage vor Reisebeginn gilt jedenfalls als rechtzeitig. Eine frühzeitige Klärung ist dennoch sinnvoll.

Die Übertragung ist nicht automatisch kostenlos: Angemessene, tatsächlich entstehende Zusatzkosten dürfen verrechnet werden und müssen belegt werden. Außerdem haften die ursprünglich buchende Person und die Ersatzperson gemeinsam für den noch offenen Reisepreis und die Übertragungskosten.

Versprechen schriftlich sichern

Vor dem Abschluss zählt nicht nur der beworbene Rabatt. Entscheidend ist, welche Leistungen im Gesamtpreis enthalten sind: etwa Anreise, Unterkunft, Verpflegung und Veranstaltungen.

Wichtige Zusagen sollten ausdrücklich Vertragsbestandteil sein. Die Arbeiterkammer warnt: Ein bloßer „Kundenwunsch“ ist nicht verbindlich. Das gilt beispielsweise für bestimmte Zimmermerkmale oder beworbene Partyspecials.

Als praktische Vorsorge empfiehlt es sich, Screenshots von Preis, Rabatt, Verfügbarkeitsanzeige und Aktionszeitraum gemeinsam mit der Buchungsbestätigung aufzubewahren. Wer unter Zeitdruck buchen soll, sollte vorher zumindest Gesamtpreis, Leistungsumfang, Stornobedingungen und Versicherungsschutz prüfen.

Für volljährige Jugendliche gilt außerdem: Sie können den Reisevertrag selbst abschließen und sind für die daraus entstehenden Verpflichtungen verantwortlich. Eine spätere Ablehnung der Eltern macht eine wirksam abgeschlossene Buchung nicht automatisch rückgängig.