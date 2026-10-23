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Sturmchaos

300.000 Haushalte ohne Strom – Sturm legt Europa lahm

300.000 Haushalte ohne Strom – Sturm legt Europa lahm
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Sturmtief trifft Europa – und sorgt für Chaos in der Luft. Reisende über Amsterdam müssen sich auf Überraschungen einstellen.

Wegen starker Windböen hat die niederländische Fluggesellschaft KLM, eine Tochtergesellschaft von Air France-KLM, am Freitag insgesamt 20 Flüge gestrichen. Für den darauffolgenden Samstag wurden weitere 22 Streichungen angekündigt.

Sturmtief Austen

Verantwortlich für die Maßnahmen ist das Sturmtief Austen im Westen Europas. Der niederländische Wetterdienst KNMI gab Warnungen vor Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 und 90 km/h heraus. Am Flughafen Amsterdam-Schiphol, einem der bedeutendsten Luftverkehrsknotenpunkte Europas, hielten sich die Störungen laut der Nachrichtenagentur ANP in Grenzen. Andere Fluggesellschaften sahen von Streichungen ab.

Sturmtief Austen traf nicht nur die Niederlande, sondern hinterließ auch in anderen Teilen Europas deutliche Spuren. In Frankreich fielen infolge von Sturm und starkem Regen knapp 300.000 Haushalte aus dem Stromnetz. Großbritannien verzeichnete ebenfalls Stromausfälle, von denen rund 12.000 Haushalte betroffen waren.

Reisende betroffen

Reisende müssen sich auf mögliche Verspätungen und weitere Annullierungen einstellen. Wer Flüge über den Flughafen Amsterdam-Schiphol gebucht hat, sollte den aktuellen Flugstatus laufend im Blick behalten.

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