Gratis-Gesundheitschecks in Wien: Diesen November-Termin solltet ihr kennen

Blutdruck messen, die Lungenfunktion testen oder Fragen zu Regelschmerzen und Wechseljahren stellen: Im November bietet Wien kostenlose Gesundheitsangebote für Frauen. Ein wichtiger Termin ist der 6. November im Rathaus – für manche Leistungen müsst ihr euch allerdings anmelden.

Vom 1. bis 30. November 2026 findet die „Feminale. 30 Tage Frauengesundheit“ statt. Der Aktionsmonat richtet sich an Frauen ab 16 Jahren und verbindet Angebote an verschiedenen Orten in Wien mit Onlineveranstaltungen.

Die Angebote des Feminale-Programms sind kostenlos. Inhaltlich reicht das Programm von Bewegung und Ernährung über psychische Gesundheit bis zu Verhütung, Wechseljahren und gesundem Altern. Je nach Veranstaltung gelten unterschiedliche Teilnahme- und Anmeldebedingungen.

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Checks im Rathaus

Am Freitag, 6. November 2026, von 14 bis 20 Uhr findet die Frauengesundheits-Straße im Wiener Rathaus statt. Als Veranstaltungsadresse ist die Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, angegeben. Ein Infopoint im Festsaal hilft bei der Orientierung.

Im offiziellen Programm stehen unter anderem Blutdruckmessungen, Körperanalysen, Lungenfunktionstests sowie Angebote zu Augen-, Zahn- und Brustgesundheit. Auch Balance und Koordination können getestet werden.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Messungen, Untersuchungsangeboten und Beratung: Ein Programmpunkt zur Brustgesundheit bedeutet beispielsweise nicht automatisch, dass vor Ort eine Mammografie durchgeführt wird. Was eine Station konkret anbietet, sollte vor dem Besuch in der jeweiligen Beschreibung geprüft werden.

Fragen stellen

Die Gesundheitsstraße bietet außerdem Gelegenheit, persönliche Fragen mit Fachleuten zu besprechen. Themen sind etwa Regelschmerzen, Endometriose, Verhütung und sexuelle Gesundheit. Für Fragen rund um Schwangerschaft und die Gesundheit von Mutter und Kind sind ebenfalls Beratungsangebote vorgesehen.

Wer sich mit Wechseljahren beschäftigt, findet frauenärztliche und psychologische Beratung. Weitere Themeninseln widmen sich Ernährung, Kontinenz, Pflege und Betreuung.

Auch die Belastung im Alltag bekommt Raum: Mental Load, Alleinerziehen, Depressionen, Angst und psychische Gesundheit gehören zum angekündigten Programm. Leserinnen können damit gezielt jene Stationen auswählen, die zu ihrer aktuellen Lebenssituation passen.

Anmeldung beachten

Viele Beratungsstationen sind im Programm ohne Anmeldung ausgewiesen. Für manche Gesundheitschecks ist hingegen eine Anmeldung vorgesehen, um Wartezeiten kurz zu halten. Auch für die Impfungen verlangt die Stadt eine Anmeldung.

Plant euren Besuch deshalb anhand der einzelnen Angebote. Die Aussage „Alles ohne Termin“ wäre falsch. Ebenso lässt sich aus einer Anmeldung keine Garantie ableiten, dass es vor Ort überhaupt keine Wartezeit gibt.

Impfpass mitbringen

Als Impfangebote nennt die Stadt Corona, Grippe und Masern-Mumps-Röteln. Impfungen gegen Gürtelrose und Pneumokokken sind im Veranstaltungsprogramm für Personen ab 60 Jahren ausgewiesen.

Wer eine Impfung nutzen möchte, sollte den Impfpass mitbringen und die jeweiligen Teilnahmebedingungen prüfen. Welche Impfung im Einzelfall geeignet ist, muss medizinisch geklärt werden.

Abends online

Wer am 6. November arbeitet oder Betreuungspflichten hat, kann auch andere Feminale-Angebote nutzen. Im Programm von FEM und FEM Süd stehen beispielsweise mehrere kostenlose Onlineveranstaltungen am Abend:

10. November, 18 bis 19.30 Uhr: „Kleine Pause für Körper und Geist“.

„Kleine Pause für Körper und Geist“. 18. November, 18 bis 19.30 Uhr: „Zur Ruhe und Entspannung“.

„Zur Ruhe und Entspannung“. 24. November, 18 bis 19.30 Uhr: „Wenn Frauen erschöpft sind – Burnout oder andere Ursachen?“.

Für diese Veranstaltungen werden eigene Anmeldemöglichkeiten angeboten. Die Zugangsinformationen und Voraussetzungen stehen beim jeweiligen Termin.

Besuch gut planen

Für die Gesundheitsstraße im Rathaus gilt: 6. November, 14 bis 20 Uhr, Lichtenfelsgasse 2. Wählt vorher die gewünschten Stationen aus, prüft die Anmeldung und nehmt bei einer geplanten Impfung den Impfpass mit.