Zwei Insolvenzen auf einen Schlag – Mitarbeiter stehen ohne Job da

Zwei Betriebe, 21 Jobs weg – Oberösterreich erlebt gleich zwei Firmenpleiten mit spürbaren Folgen für Beschäftigte.

In Oberösterreich haben zwei Unternehmen Insolvenz angemeldet, was zur vollständigen Einstellung beider Betriebe geführt hat.

Betroffen sind die Huber-Fenster Bau- und Möbeltischlerei GmbH mit Sitz in Franking sowie die SV Gastronomia GmbH aus Leonding. Insgesamt gingen dadurch 21 Stellen verloren.

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Huber-Fensters Kollaps

Das 1998 ins Firmenbuch eingetragene Unternehmen Huber-Fenster musste infolge der Insolvenz der IPM Schober Fenster GmbH eine Forderungsabschreibung von rund 400.000 Euro vornehmen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 1,014 Millionen Euro, dem stehen Vermögenswerte von etwa 600.000 Euro gegenüber. Zwölf Gläubiger und sechs Beschäftigte sind von der Insolvenz betroffen. Der Betrieb wurde bereits geschlossen, ein Großteil der Maschinen ist verkauft.

Auch die SV Gastronomia, die vier Gastronomiebetriebe führte, stellte den Betrieb ein – 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind damit ohne Job. Die Betriebsschließungen treffen die ehemaligen Beschäftigten beider Unternehmen empfindlich. Sie sind nun gezwungen, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren.

Ursachen der Pleiten

Wie der Kreditschutzverband mitteilt, war es die Insolvenz der IPM Schober Fenster GmbH, die bei Huber-Fenster eine erhebliche Forderungsabschreibung auslöste und das Unternehmen damit in die eigene Zahlungsunfähigkeit trieb. Da weder eine positive Fortbestehensprognose noch ausreichende liquide Mittel vorhanden waren, blieb eine Fortführung des Betriebs ausgeschlossen.

Die IPM Schober Fenster GmbH mit Sitz in Thalheim bei Wels befindet sich seit dem 16. Juli 2025 in einem Konkursverfahren am Landesgericht Wels. Bereits im März 2024 war ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Damals waren 94 Beschäftigte und 127 Gläubiger betroffen, die Passiva lagen bei knapp 7,9 Millionen Euro und die Aktiva bei rund 1,45 Millionen Euro. Beim neuerlichen Konkurs im Juli 2025 waren noch 43 Beschäftigte und rund 80 Gläubiger betroffen; den Verbindlichkeiten von rund sieben Millionen Euro standen Vermögenswerte von etwa 830.000 Euro gegenüber.

Bei der SV Gastronomia GmbH wurde das Konkursverfahren bereits am 13. August 2026 am Landesgericht Linz eröffnet. Das Unternehmen betrieb vier Gastronomiestandorte in Leonding, Linz, Puchenau und Enns. Die Schließung des Unternehmens wurde angeordnet.