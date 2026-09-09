Mit 240 km/h vor Polizei geflüchtet – Raser zu fünf Jahren Haft verurteilt

160 Kilometer Verfolgungsjagd, 240 km/h, drei ramponierte Polizeiautos – jetzt fiel das Urteil gegen den Raser aus Darmstadt.

Am 9. Februar löste ein Mann aus dem Raum Darmstadt auf der A25 in Österreich einen Großeinsatz der Polizei aus.

Die Ereignisse nahmen ihren Anfang auf der A25 bei Wels. Wegen Bodenmarkierungsarbeiten war die Autobahn im Bereich Terminal Wels gesperrt. Der Fahrer ignorierte die Straßensperre und LED-Warner und raste mit rund 150 km/h in den Baustellenbereich. Anschließend verlagerte sich die Verfolgungsjagd auf die A1 und zog sich bis nach Altlengbach in Niederösterreich – bei Geschwindigkeiten von bis zu 240 km/h.

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Erst als der Wagen auf der Felge fuhr, konnte der Mann schließlich gestoppt werden. Im Verlauf der Jagd wurden drei Polizeifahrzeuge beschädigt.

Die dramatische Flucht

Während der rund 160 Kilometer langen Verfolgung versuchte der Fahrer mehrfach, Polizeifahrzeuge zu rammen. Laut Staatsanwaltschaft gefährdete er dabei neun beteiligte Polizisten sowie weitere Verkehrsteilnehmer.

Urteil und Umstände

Vor Gericht führte der Angeklagte „finanziellen Stress“ als Erklärung für sein Verhalten an. Seine Schwester berichtete von Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Eine psychiatrische Sachverständige stellte jedoch keine psychische oder geistige Erkrankung fest. Verteidiger Michael Lanzinger sprach von einem „Tunnelblick“ seines Mandanten und argumentierte, dieser habe den Arbeiter nicht wahrgenommen.

Die Geschworenen sprachen den Mann mit sechs zu zwei Stimmen auch wegen versuchten Mordes schuldig. Das Landesgericht Wels verurteilte den 30-Jährigen zu fünf Jahren Haft. Als außerordentliche Milderungsgründe wertete das Gericht unter anderem sein weitgehendes Geständnis, seine bisherige Unbescholtenheit, den Umstand, dass es beim schwersten Delikt beim Versuch blieb, sowie seine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.