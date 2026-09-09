650-Euro-Dinner ohne Smartphone: Gäste müssen Handys abgeben

650 Euro, 18 Plätze, kein Smartphone: Ein Südtiroler Gipfelrestaurant setzt auf Regeln, die polarisieren.

Hoch oben auf der Plose, auf 1.800 Metern Höhe nahe Brixen in Südtirol, empfängt das Restaurant Yera seine Gäste in einer Atmosphäre, die bewusst auf das Wesentliche reduziert ist. Der Speisesaal fasst lediglich 18 Personen und ist bewusst minimalistisch gestaltet. Küchenchef Roland Lamprecht hat hier ein kulinarisches Konzept entwickelt, das eine ungewöhnliche Bedingung stellt: Smartphones haben keinen Platz am Tisch.

Das Menü im Yera ist zum Pauschalpreis von 650 Euro erhältlich – sämtliche Getränke inbegriffen, die allesamt einen Alkoholgehalt von höchstens fünf Prozent aufweisen. Ergänzt wird das Konzept durch eigene Laborräume im Untergeschoss, in denen das Team mit fermentierten Produkten wie Garum (fermentierte Würzsauce) und Kombucha forscht und experimentiert.

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Globaler Trend

Mit dieser Regel steht das Yera nicht allein. Falstaff berichtete im Juni 2026, dass sich immer mehr Spitzenrestaurants gegen Food-Fotografie und die permanente Smartphone-Nutzung am Tisch stellen. Im Yera geht man noch einen Schritt weiter: Mobilgeräte und Kameras müssen während des Restaurantbesuchs im Schließfach bleiben. Das Restaurant selbst begründet dies mit einem bewussteren und ganzheitlichen Erlebnis.

Auf die ungewöhnliche Regel werden Gäste bereits vor dem Besuch hingewiesen: Sämtliche Mobilgeräte und Kameras müssen am Empfang des Restaurants in dafür vorgesehenen Schließfächern deponiert werden.