Wegen Sicherheitsbedenken: Erste Bank schließt Filiale in Favoriten

Eine Wiener Bankfiliale schließt – und die Begründung lässt Stammkunden fassungslos zurück.

Die Erste Bank wird ihre Filiale am Keplerplatz in Wien-Favoriten schließen. Als Termin für die endgültige Schließung ist der 11. Dezember vorgesehen. Als Begründung nennt das Geldinstitut Sicherheitsbedenken.

Unter den betroffenen Kunden regt sich Widerstand – so auch bei Alma S., die seit vielen Jahren Kundin der Filiale ist, berichtet die „Heute“. „Die haben mich einfach vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt sie. Alma S. gehört zu jenen Safe-Kunden, die ihre Schließfächer bis spätestens 13. November geräumt haben müssen. Auf die Frage nach den Hintergründen habe sie von der Bank folgende Auskunft erhalten: „Es sei aus Sicherheitsgründen. Sie können nicht mehr für die Sicherheit vor Ort garantieren.“

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Keine Kassen mehr

Bereits seit dem 1. Juli werden in der Filiale keine Kassengeschäfte mehr abgewickelt – seither steht Kunden ausschließlich ein Selbstbedienungsbereich zur Verfügung. Dieser ist in den Nachtstunden geschlossen, und der laufende Betrieb wird durch den permanenten Einsatz von Securities begleitet – ein Umstand, der die ohnehin als sicherheitskritisch eingestufte Lage des Standorts unterstreicht.

Für Alma S. und andere Kunden, darunter viele Pensionistinnen und Pensionisten, stehen als Alternativen der Erste Campus sowie die Filiale am Reumannplatz zur Verfügung. Schließfächer sind dort allerdings nicht vorhanden – wer darauf angewiesen ist, muss auf die Filialen in Wien-Wieden oder Wien-Margareten ausweichen.

Filialnetz wird angepasst

Gegenüber der „Heute“ erklärte ein Sprecher der Erste Bank, dass die Struktur des Filialnetzes einem kontinuierlichen Veränderungsprozess unterliege: „Unser Filialnetz wird laufend angepasst und verändert.“ Standortentscheidungen würden dabei von Faktoren wie dem Kundenaufkommen und dem jeweiligen Umfeld abhängen.

In Wien-Favoriten bleiben zwar einzelne Filialen bestehen, jedoch ebenfalls ohne Schließfachangebot. Noch in diesem Jahr sollen zudem zwei weitere Standorte schließen: jener in der Lassallestraße 34 sowie jener in der Frauenstiftgasse 10. Der Sprecher räumte ein: „Wir sind uns bewusst, dass wir mit derartigen Veränderungen leider nicht immer den Erwartungen aller Kund:innen entsprechen können.“