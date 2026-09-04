Er stahl nicht nur Lebensmittel: 56-Jähriger soll sogar Strom geklaut haben

Ein Notruf in Puchberg am Schneeberg brachte mehr ans Licht als erwartet – und endete mit einer Festnahme.

In Puchberg am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen ist am Samstag, dem 29. August 2026, gegen 13.30 Uhr über den Polizeinotruf gemeldet worden, dass sich eine fremde Person auf der Terrasse eines Einfamilienhauses befinde. Anwohner meldeten eine unbekannte Person auf der Terrasse eines Einfamilienhauses. Die Beamten der Polizeiinspektion Willendorf trafen dort auf einen 56-jährigen österreichischen Staatsbürger ohne aufrechten Wohnsitz.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann im Zeitraum von November 2025 bis Jänner 2026 in ein Wohnhaus eingebrochen war und dort Lebensmittel, Alkohol, Kleidung sowie Geschirr entwendet hatte. Darüber hinaus soll er in dem Objekt illegal Strom bezogen und einen Elektroheizkörper betrieben haben. Zusätzlich steht er im Verdacht, zwischen Mai und August 2025 zwei Spendenkassen aus einer Bankfiliale gestohlen zu haben.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Mehrere Diebstähle

Die polizeilichen Ermittlungen förderten eine umfangreichere Deliktsserie zutage. Darüber hinaus steht der 56-Jährige im Verdacht, neun leere Getränkekisten aus einem Gasthaus in Puchberg am Schneeberg gestohlen zu haben. Der Gesamtschaden übersteigt 3.000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde der Mann festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt.