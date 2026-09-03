Polizei warnt vor Diebstahlserie: Autofahrer sollten jetzt aufpassen

Unversperrte Autos, Schlüssel stecken gelassen – Diebe nutzen genau das aus. Eine Serie macht Behörden zu schaffen.

Eine Serie von Fahrzeugdiebstählen im Linzer Stadtgebiet beschäftigt derzeit die Polizei. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt abgestellte Pkw gestohlen. Die bislang unbekannten Täter nutzen dabei offenbar gezielt unversperrte Fahrzeuge, in denen Haupt- oder Reserveschlüssel zurückgelassen wurden. Besonders das Aufbewahren von Reserveschlüsseln im Fahrzeuginneren erleichtert den Dieben ihr Vorgehen erheblich.

Die gestohlenen Fahrzeuge werden offenbar teilweise mehrere Tage lang benutzt und anschließend meist an einem anderen Ort zurückgelassen. Bei ihrer Auffindung weisen sie laut Polizei oftmals Beschädigungen auf.

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Polizeilicher Appell

Die Polizei appelliert an alle Fahrzeughalter, ihre Autos konsequent zu versperren – auch dann, wenn das Fahrzeug nur für kurze Zeit verlassen wird. Weder Haupt- noch Reserveschlüssel sollten im Wagen zurückbleiben. Auch Wertgegenstände und Dokumente sollten grundsätzlich nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs sollten Türen und Fenster vollständig geschlossen und gesichert sein. Die Exekutive bringt es dabei auf eine klare Formel: „Fahrzeuge versperren – Schlüssel immer mitnehmen!“ Wer in der Umgebung geparkter Autos verdächtige Personen oder auffälliges Verhalten beobachtet, wird gebeten, dies unverzüglich zu melden.

Notruf rund um die Uhr

Für solche Wahrnehmungen steht die Polizei unter der Notrufnummer 133 rund um die Uhr zur Verfügung. Rasche Meldungen können dazu beitragen, weitere Diebstähle zu verhindern und die Chancen zu erhöhen, die Täter zu ermitteln.