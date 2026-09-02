Wien-Liesing: Mann stiehlt Auto mit steckendem Schlüssel

Ein kurzer Einkauf, ein steckender Schlüssel – und plötzlich ist das Auto weg. In Wien-Liesing endete eine Dreistigkeit schneller als geplant.

Unversperrt abgestellt, innerhalb von Minuten weg: In Wien-Liesing hat ein 37-jähriger slowakischer Staatsbürger am Dienstag ein Fahrzeug gestohlen, das sein Besitzer mit steckendem Schlüssel und unversperrten Türen vor einer Trafik zurückgelassen hatte. Als der Mann nach seinem Einkauf zu seinem Wagen zurückkehrte, war dieser bereits verschwunden – er verständigte umgehend die Polizei.

Rasche Festnahme

Die Einsatzkräfte leiteten sofort eine Fahndung ein. Eine Funkwagenbesatzung konnte das gestohlene Fahrzeug rasch ausfindig machen. Der 37-Jährige versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, ließ sich nach dem Anhalten der Beamten jedoch widerstandslos festnehmen. Das Auto blieb unversehrt und wurde dem Eigentümer zurückgestellt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Vorbelasteter Täter

Der Beschuldigte ist slowakischer Staatsbürger und gab gegenüber den Beamten an, seit Jahren Crystal Meth zu konsumieren. Einen gültigen Führerschein besaß er nicht; zudem scheint er bereits mehrfach in polizeilichen Akten auf. Trotz der Festnahme und der zu erwartenden rechtlichen Folgen befindet er sich derzeit auf freiem Fuß.