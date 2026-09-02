KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Straßenfest

Absage in Wien: Dieser Bezirk organisiert kurzerhand ein neues Fest

Absage in Wien: Dieser Bezirk organisiert kurzerhand ein neues Fest
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Wien-Margareten bekommt seinen Sommer doch noch – dank eines Vereins, der kurzerhand selbst die Initiative ergreift.

Nachdem das Freihausviertelfest in Wien-Margareten abgesagt wurde, springt der Verein „Margareten in Bewegung – Kulturverein für ein gelebtes Miteinander“ in die Bresche und sorgt dafür, dass der Sommer im fünften Bezirk nicht ohne Fest endet.

Fest am Bacherplatz

Auf Initiative von Sebastian Lehner und Laura Sophie Schmidt veranstaltet der Verein am 5. September 2026 ein Straßenfest am Bacherplatz in Wien-Margareten. Von 14 bis 22 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Neben kühlen Getränken, Pizza und Kaffee steht eine Hüpfburg für die jüngsten Gäste bereit.

Die Bücherei Margareten richtet einen Bücherflohmarkt aus, und ein Kunst- sowie Designstand rundet das Angebot ab.

Musikalisches Lineup

Für die musikalische Gestaltung des Abends sind Bakkers Trakkers, Sam Irl, Masha Dabelka, Flow the Slow, Brat Rabatt und Gold as Ice angekündigt.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Kulturbrauch
„Častiš!“ – warum gute Nachrichten auf dem Balkan teuer werden
| Drohneninnovation
Aus dem Drucker direkt in die Luft: Bosniens erste FPV-Drohne hebt ab
| Integrationslücke
Auch nach Jahren in Österreich: Viele Flüchtlingsfrauen ohne Job
| Neuwahl
Politischer Neustart in Belgrad – Wahltag in Serbien steht fest
| Rekordzuwachs
Serbien zieht immer mehr Touristen an: Diese Orte sind besonders gefragt
MEHR AKTUELLE NEWS