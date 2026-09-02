Absage in Wien: Dieser Bezirk organisiert kurzerhand ein neues Fest

Wien-Margareten bekommt seinen Sommer doch noch – dank eines Vereins, der kurzerhand selbst die Initiative ergreift.

Nachdem das Freihausviertelfest in Wien-Margareten abgesagt wurde, springt der Verein „Margareten in Bewegung – Kulturverein für ein gelebtes Miteinander“ in die Bresche und sorgt dafür, dass der Sommer im fünften Bezirk nicht ohne Fest endet.

Fest am Bacherplatz

Auf Initiative von Sebastian Lehner und Laura Sophie Schmidt veranstaltet der Verein am 5. September 2026 ein Straßenfest am Bacherplatz in Wien-Margareten. Von 14 bis 22 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Neben kühlen Getränken, Pizza und Kaffee steht eine Hüpfburg für die jüngsten Gäste bereit.

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Die Bücherei Margareten richtet einen Bücherflohmarkt aus, und ein Kunst- sowie Designstand rundet das Angebot ab.

Musikalisches Lineup

Für die musikalische Gestaltung des Abends sind Bakkers Trakkers, Sam Irl, Masha Dabelka, Flow the Slow, Brat Rabatt und Gold as Ice angekündigt.