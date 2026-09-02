81-Jährige ausgetrickst: Frauen rauben ihre Rolex

Ein kurzes Gespräch, ein brutaler Griff – und weg war die Rolex. In Wels traf es eine 81-Jährige vor ihrer eigenen Haustür.

In Wels (Oberösterreich) ist eine 81-jährige Pensionistin Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Zwei unbekannte Frauen stahlen der Seniorin ihre Rolex-Uhr vom Handgelenk.

Dreister Handgelenk-Raub

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 10.45 Uhr. Die ältere Dame war damit beschäftigt, die Einfahrt ihres Hauses zu kehren, als die beiden Unbekannten das Gespräch mit ihr suchten. Unter dem Deckmantel der Unterhaltung rissen sie der Frau die Rolex gewaltsam vom Arm.

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Im Anschluss flüchteten die Täterinnen in einem hellen Kleinwagen mit ausländischen Kennzeichen in Richtung Stadtgebiet. Die Polizei Oberösterreich hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Zeugen gesucht

Personen, die rund um den Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059133/403188 zu melden.

Auch scheinbar unbedeutende Hinweise können zur Aufklärung des Falls beitragen.