Schulbeginn – Diese Termine sollten Eltern kennen

Später Start, lange Herbstpause und die Zentralmatura im Mai: Das Schuljahr 2026/27 bringt für Familien einige wichtige Termine.

Das Schuljahr 2026/27 beginnt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am 7. September 2026. In Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg startet der Unterricht eine Woche später, am 14. September 2026.

Ferientermine und schulfreie Tage

Die Herbstferien dauern österreichweit von 27. bis 31. Oktober 2026. Da bereits der Nationalfeiertag am 26. Oktober schulfrei ist und auch Allerseelen am 2. November auf einen Montag fällt, entsteht gemeinsam mit den Wochenenden eine längere Unterrichtspause.

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Die Weihnachtsferien beginnen am 24. Dezember 2026 und enden am 6. Jänner 2027.

Die Semesterferien sind je nach Bundesland unterschiedlich geregelt: In Wien und Niederösterreich dauern sie offiziell von 1. bis 6. Februar 2027. Im Burgenland und in Kärnten sind sie von 8. bis 13. Februar angesetzt. Oberösterreich, Salzburg, die Steiermark, Tirol und Vorarlberg folgen von 15. bis 20. Februar 2027.

Die Osterferien gelten österreichweit von 20. bis 29. März 2027. Die Pfingstferien dauern in allen Bundesländern von 15. bis 17. Mai 2027.

Zentralmatura und letzte Schulwochen

Die schriftliche Zentralmatura beginnt am 5. Mai 2027 mit Deutsch. Die Prüfung in Angewandter Mathematik findet am 10. Mai statt, Englisch folgt am 11. Mai 2027.

Der Staatsfeiertag am 1. Mai fällt 2027 auf einen Samstag. Christi Himmelfahrt am 6. Mai und Fronleichnam am 27. Mai sind hingegen unterrichtsfreie Donnerstage.

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland endet der Unterricht am 2. Juli 2027. Die Sommerferien dauern dort von 3. Juli bis 5. September. In den übrigen Bundesländern ist am 9. Juli der letzte Schultag; die Ferien beginnen am 10. Juli und enden am 12. September 2027.

Für einzelne Schulen und bestimmte Schularten können abweichende Regelungen sowie zusätzliche schulautonome Tage gelten.