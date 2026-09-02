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Sicherheitsübung

Flammen am Flughafen Wien: Die Wahrheit hinter dem Feuer

Flammen am Flughafen Wien: Die Wahrheit hinter dem Feuer
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

**Am Flughafen Wien-Schwechat sorgte ein ungewöhnlicher Anblick für Aufsehen – doch hinter den Flammen steckte mehr Kalkül als Gefahr.**

Am Mittwoch kurz vor 11 Uhr führte die Feuerwehr des Flughafens Wien-Schwechat eine planmäßige Übung durch, die bei Beobachtern für Aufmerksamkeit sorgte – den laufenden Flugbetrieb jedoch zu keinem Zeitpunkt berührte.

Der dafür genutzte Übungsplatz liegt am Rand des Flughafengeländes, räumlich klar vom regulären Betriebsbereich getrennt. Passagiere, Mitarbeiter und der Flugverkehr selbst blieben von der Maßnahme vollständig unberührt.

Planmäßiges Training

Wie der Flughafen Wien-Schwechat mitteilte, war zu keiner Phase der Übung eine tatsächliche Brandgefahr gegeben. Derartige Trainingseinheiten sind fester Bestandteil eines vorgeschriebenen Ausbildungsprogramms, das die Einsatzkräfte auf verschiedene Ernstfall-Szenarien vorbereitet und in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird. Für den Flughafen Wien ist dabei ein Zwei-Jahres-Rhythmus für gesetzlich vorgeschriebene Einsatzübungen vorgesehen.

Der Flughafen unterstreicht den Stellenwert solcher Übungen für die Sicherheit im Luftverkehr.

Ziel der Maßnahmen ist es, auch im Notfall einen störungsfreien und sicheren Ablauf sicherzustellen.

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