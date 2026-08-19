Flughafen Wien verdient 123 Millionen Euro – trotz weniger Passagiere

Weniger Flieger in Wien, mehr Gewinn im Konzern – der Flughafen Wien trotzt dem Heimatrückgang mit starken Zahlen.

Der börsennotierte Flughafen Wien hat im ersten Halbjahr 2026 ein deutliches Gewinnwachstum erzielt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, kletterte der Nettogewinn um 7,0 Prozent auf 123,2 Mio. Euro (H1/2025: 115,1 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies unter anderem auf gesunkene operative Aufwendungen, die das EBITDA – also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3 Prozent auf 227,1 Mio. Euro ansteigen ließen (H1/2025: 211,7 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 9,1 Prozent auf 159,4 Mio. Euro zu (H1/2025: 146,1 Mio. Euro).

Als wesentliche Faktoren hinter dieser Entwicklung nennt das Unternehmen konsequente Kostendisziplin sowie ein robustes Auslandsgeschäft, das den Rückgang der Passagierzahlen am Heimatstandort Wien-Schwechat kompensiert habe. Konzernweit verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe in den ersten sechs Monaten ein Passagierplus von 1,9 Prozent auf insgesamt 19.975.392 Reisende.

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Starkes Auslandsgeschäft

Den stärksten Zuwachs verzeichneten die internationalen Beteiligungen: Am Flughafen Malta stiegen die Passagierzahlen um 15,6 Prozent auf 5.247.403, der Flughafen Kosice legte sogar um 43,5 Prozent auf 460.245 Passagiere zu. Wien-Schwechat hingegen verzeichnete ein Minus von 3,2 Prozent auf 14.267.744 Passagiere – als Ursachen nannte der Flughafen die Reduzierung des Low-Cost-Angebots sowie die anhaltenden Auswirkungen des Nahost-Konflikts.

Weniger dynamisch entwickelte sich der Umsatz: Er stieg lediglich um 0,9 Prozent auf 529,3 Mio. Euro. Die Investitionen (CAPEX) wurden hingegen spürbar ausgeweitet und beliefen sich auf 150,8 Mio. Euro, nach 140,2 Mio. Euro im Vergleichszeitraum. Das mit Abstand größte Einzelprojekt am Standort Wien-Schwechat ist die Süderweiterung des Terminal 3, in die 59,6 Mio. Euro flossen; die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Das Gesamtprojekt umfasst rund 70.000 Quadratmeter zusätzliche Terminalfläche und 18 neue Busgates, bei Gesamtinvestitionskosten von rund 420 Millionen Euro.

Im gesamten Zeitraum von Jänner bis Juli 2026 wuchs das Passagieraufkommen in der Gruppe um 1,6 Prozent auf 24.446.132, während Wien-Schwechat einen Rückgang um 3,5 Prozent auf 17.395.920 Passagiere hinnehmen musste. Die Zahl der Flugbewegungen am Standort Wien-Schwechat sank im ersten Halbjahr um 4,6 Prozent auf 107.709, wenngleich der durchschnittliche Sitzladefaktor um 1,7 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent zulegte. Das Frachtaufkommen in Wien-Schwechat blieb mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 154.276 Tonnen nahezu stabil.

Angehobene Jahresprognose

Angesichts der erfreulichen Verkehrsentwicklung an den Auslandsstandorten hat das Unternehmen seine Jahresprognose nach oben korrigiert. Für die gesamte Gruppe wird nun mit rund 42,5 Millionen Passagieren gerechnet, gegenüber der bisherigen Erwartung von 41,5 Millionen. Für Wien-Schwechat allein liegt die neue Schätzung bei rund 30,5 Millionen Passagieren, nach zuvor 30 Millionen. Der Umsatz soll auf rund 1,08 Mrd. Euro steigen (bisher: 1,05 Mrd. Euro), das EBITDA auf 425 Mio. Euro.

Beim Nettoergebnis vor Minderheiten wird ein Anstieg auf rund 220 Mio. Euro erwartet; nach Abzug der Minderheitenanteile sollen 190 Mio. Euro verbleiben.