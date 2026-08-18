S-Bahn-Sperre: So kommen Reisende jetzt zum Flughafen Wien

Kabelbrand, Streckensperrung, Umstieg auf Busse – und das früher als geplant. Für Flugreisende ändert sich ab Montag einiges.

Aufgrund der vorzeitigen Sperre der Wiener S-Bahn-Stammstrecke infolge eines Kabelbrands im Bereich Wien-Praterstern weitet der City Airport Train (CAT) seinen Busbetrieb ab 24. August aus. Die derzeit verkehrenden Ersatzbusse gelten lediglich als Übergangslösung. In Kooperation mit dem Busunternehmen Blaguss wird ab kommendem Montag das vollständige Ersatzkonzept für die gesamte Dauer der S-Bahn-Sperre in Kraft gesetzt.

Damit nimmt der ursprünglich vorgesehene Ersatzverkehr für die 14-monatige Streckensperrung zwei Wochen früher als geplant den Betrieb auf. Auf der Strecke zwischen Wien Mitte und dem Flughafen Wien werden bis zu fünf Verbindungen pro Stunde und Richtung angeboten. Die Busse legen die Strecke laut CAT ohne Zwischenstopp in rund 21 Minuten zurück.

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Fahrplan & Tickets

Von 7 bis 19 Uhr gilt ein 12-Minuten-Takt, außerhalb dieser Zeiten verkehren die Busse alle 15 Minuten. Die erste Abfahrt ab Wien Mitte erfolgt um 5.30 Uhr, vom Flughafen startet der erste Bus um 6.10 Uhr. Die letzte Verbindung ab Wien Mitte ist um 23.15 Uhr vorgesehen, vom Flughafen aus fährt der letzte Bus um 23.37 Uhr.

Gepäck kann in den Fahrzeugen mitgeführt werden, allerdings ist der CAT City Check-In für Gepäckstücke vorerst ausgesetzt. Der Flug-Check-In sowie der Ausdruck von Bordkarten für ausgewählte Airlines bleiben im CAT-Foyer weiterhin verfügbar. Zum Start der Verbindung gilt ein Rabatt von 20 Prozent auf online erworbene Tickets, zudem gelten 50 Prozent Rabatte für Inhaber einer Wiener Linien Jahreskarte, einer ÖBB Vorteilscard, eines Klimatickets oder einer nationalen oder internationalen Student ID.

Für den Busersatzverkehr gelten die regulären CAT-Tarife: Eine Einzelfahrt kostet 14,90 Euro, eine Hin- und Rückfahrt 24,90 Euro. Inhaber einer Wiener Linien Jahreskarte, ÖBB Vorteilscard, eines Klimatickets, eines VOR Top-Jugendtickets oder Studentenausweises sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität zahlen 7 Euro pro Richtung. Kinder unter 15 Jahren werden kostenlos befördert.

Die Abfahrtsstelle in der Stadt bleibt Wien Mitte The Mall in der Marxergasse 1b, am Flughafen halten die Busse unmittelbar vor dem Ankunftsterminal 3. Eingesetzt werden Setra-Reisebusse mit je 57 Sitzplätzen.

Neue Züge ab 2027

Ab Herbst 2027 soll der CAT wieder auf Schienen unterwegs sein. Dann übernehmen drei neue, fünfteilige Doppelstockzüge des Typs KISS des Herstellers Stadler den Betrieb. Die neuen Garnituren verfügen über rund 300 Sitzplätze und bieten damit deutlich mehr Kapazität als die bisherige Flotte.

Für Flugreisende sind unter anderem großzügige Gepäckbereiche, breite Gänge und Einstiegsbereiche, Klimaanlage sowie kostenloses WLAN vorgesehen. Darüber hinaus sind Steckdosen mit USB-Anschlüssen, Infomonitore mit Echtzeitdaten und zwei WCs geplant.

Die Garnituren sind barrierefrei gestaltet, im Mittelwagen sind eigene Rollstuhlstellplätze vorgesehen.