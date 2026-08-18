KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Fahndungserfolg

Wien: Parksheriff schnappt flüchtigen Verdächtigen nach Angriff auf Ex

Wien: Parksheriff schnappt flüchtigen Verdächtigen nach Angriff auf Ex
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Tagelang war er flüchtig – bis ein unerwarteter Zeuge den entscheidenden Hinweis lieferte und die Fahndung beendete.

In einem Wohnhaus in Wien-Liesing wurde am 29. Juni eine 44-jährige Frau von ihrem Ex-Lebensgefährten schwer verletzt. Der Angreifer, ein Mann aus Bosnien und Herzegowina, flüchtete nach der Tat. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein.

Entscheidender Fund

Entscheidender Hinweis auf den Aufenthaltsort des Gesuchten kam schließlich aus unerwarteter Richtung: Ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung entdeckte am Montag in der Geiselbergstraße in Wien-Simmering ein Fahrzeug, das im Zusammenhang mit dem Angriff zur Fahndung ausgeschrieben war, und verständigte die Polizei.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering trafen den 45-Jährigen in dem Pkw an und nahmen ihn auf Grundlage einer bestehenden Festnahmeanordnung fest. Im Zuge der anschließenden Einvernahme wies der Mann alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

Er wurde daraufhin in eine Justizanstalt eingeliefert.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Tierschutz
30 Löwen und Tiger aus Horror-Zoo gerettet
| Diaspora-Familien
Das große Haus am Balkan – aber wer wird einmal darin wohnen?
| Allergiegefahr
Wespen-Alarm: Tausende landen in Österreich nach Stichen im Spital
| "Javi se kad stigneš"
Der traurigste Tag des Sommers: Abschied von der Familie
| Verfolgungsjagd
E-Scooter-Wahnsinn in Wien: Polizei misst bis zu 129 km/h
MEHR AKTUELLE NEWS