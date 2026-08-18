Wien: Parksheriff schnappt flüchtigen Verdächtigen nach Angriff auf Ex

Tagelang war er flüchtig – bis ein unerwarteter Zeuge den entscheidenden Hinweis lieferte und die Fahndung beendete.

In einem Wohnhaus in Wien-Liesing wurde am 29. Juni eine 44-jährige Frau von ihrem Ex-Lebensgefährten schwer verletzt. Der Angreifer, ein Mann aus Bosnien und Herzegowina, flüchtete nach der Tat. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein.

Entscheidender Fund

Entscheidender Hinweis auf den Aufenthaltsort des Gesuchten kam schließlich aus unerwarteter Richtung: Ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung entdeckte am Montag in der Geiselbergstraße in Wien-Simmering ein Fahrzeug, das im Zusammenhang mit dem Angriff zur Fahndung ausgeschrieben war, und verständigte die Polizei.

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Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering trafen den 45-Jährigen in dem Pkw an und nahmen ihn auf Grundlage einer bestehenden Festnahmeanordnung fest. Im Zuge der anschließenden Einvernahme wies der Mann alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

Er wurde daraufhin in eine Justizanstalt eingeliefert.