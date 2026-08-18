620 Drohnen in einer Nacht: Ukraine trifft Moskau so hart wie nie

620 Drohnen in einer einzigen Nacht – die Ukraine hat einen neuen Maßstab im Krieg gegen Russland gesetzt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Ukraine den bislang größten Drohnenangriff auf Moskau geflogen. Nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden dabei 620 Drohnen auf die russische Hauptstadt gerichtet. Der Angriff verursachte Sachschäden in mehreren Teilen der Region Moskau, Opfer gab es laut Gouverneur Andrej Worobjow jedoch keine.

Brände und Schäden

Sobjanin teilte auf der russischen Social-Media-Plattform Max mit, dass zwischen Montagabend und fünf Uhr morgens Ortszeit 180 Drohnen über der Region Moskau abgefangen und zerstört worden seien. Die Rettungsdienste seien umgehend in jenen Gebieten im Einsatz gewesen, in denen Trümmerteile niedergegangen sind, so der Bürgermeister.

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Gouverneur Worobjow berichtete unterdessen, eine Drohne habe ein Lager des Online-Händlers Wildberries nahe des Atlant-Parks im Moskauer Bezirk Bogorodski getroffen und dort einen Brand ausgelöst, der in der Folge unter Kontrolle gebracht werden konnte. Darüber hinaus seien zwei Privathäuser beschädigt worden, und aus weiteren Teilen der Region seien mehrere Brände gemeldet worden.

Bisherige Rekorde

Der bisherige Rekord für einen Drohnenangriff auf Moskau datierte vom 15. und 16. August, als rund 600 Drohnen in Richtung der russischen Hauptstadt geflogen sein sollen. Bereits am 11. März hatte Sobjanin einen Angriff als den damals intensivsten bezeichnet, bei dem 74 Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgeschossen worden seien, während Hunderte weitere abgefangen wurden.

Auch im Juli war Moskau mehrfach Ziel großangelegter Drohnenangriffe gewesen – darunter ein Vorfall, bei dem nach vorliegenden Berichten mehr als 430 Drohnen in einer einzigen Nacht abgewehrt worden sein sollen.