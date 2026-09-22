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Grenzschmuggel

42.240 Zigaretten im Auto: Bosnier zahlt 24.000 Euro und verliert Wagen

42.240 Zigaretten im Auto: Bosnier zahlt 24.000 Euro und verliert Wagen
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Auto, ein Grenzübergang – und ein Verstecksystem, das die Zöllner trotzdem nicht täuschte. Der Preis dafür war hoch.

An der kroatisch-bosnischen Grenze ist am Samstag, dem 19. September, ein Schmugglerversuch aufgeflogen. Am Grenzübergang Svilaj stoppten kroatische Zollbeamte einen Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina, der in einem Auto mit deutschem Kennzeichen 42.240 nicht angemeldete Zigaretten in das Zollgebiet der Europäischen Union bringen wollte. Gegen den Mann wurde eine Geldstrafe von 24.000 Euro verhängt, außerdem wurden das Fahrzeug und die gesamte Schmuggelware eingezogen.

Aufwendige Verstecke

Die Zigaretten waren an zahlreichen Stellen im Wagen versteckt worden – unter dem Lenkrad, im hinteren Stoßfänger, in den Hohlräumen der Türen, an den Seitenwänden des Kofferraums, unter der Rückbank sowie unter dem Fahrersitz. Trotz des aufwendig angelegten Verstecksystems blieb der Versuch den Kontrolleuren nicht verborgen.

Neben der Geldstrafe wurden sowohl das für den Schmuggel verwendete Fahrzeug als auch sämtliche 42.240 Zigaretten eingezogen.

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