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Gasleck

Gas tritt in Café am Salzburger Hauptbahnhof aus – Verletzte

Gas tritt in Café am Salzburger Hauptbahnhof aus – Verletzte
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Früh am Morgen, kaum Gäste – und trotzdem endet ein Einsatz am Salzburger Hauptbahnhof mit zwei Verletzten im Krankenhaus.

In einem Café am Salzburger Hauptbahnhof kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Gasleck. Zwei Personen wurden dabei verletzt und mussten ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden.

Einsatz der Notdienste

Das ausströmende Gas löste einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz aus. Nach ersten Informationen dürften sich zu dieser frühen Stunde noch keine Gäste im Café aufgehalten haben. Dennoch wurden zwei Personen verletzt und ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht, wie das Rote Kreuz bestätigte.

Warum es zu dem Gasleck kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Feuerwehr rückte umgehend aus, um die Gefahrenquelle unter Kontrolle zu bringen.

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KO KOSMO-Redaktion
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