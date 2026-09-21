Deckeneinsturz in Wiener Innenstadt – Feuerwehr rettet Person aus Trümmern

Ein Deckeneinsturz in Wiens Innenstadt – Trümmer, Verletzte, Suchhunde im Einsatz.

In Wien-Innere Stadt kam es am Sonntagabend zu einem Deckeneinsturz in der Färbergasse, nahe dem Platz Am Hof. Dabei wurde eine Person verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem betroffenen Gebäude gerettet werden. Einsatzkräfte, darunter auch Suchhundestaffeln, durchsuchten das Gebäude anschließend systematisch nach weiteren Personen – ohne Ergebnis.

Rasche Rettung

Die Feuerwehr konnte die verletzte Person trotz der schwierigen Lage zügig aus den Trümmern befreien. Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften sorgte dafür, dass die Lage rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Da die Suche mit speziell ausgebildeten Spürhunden keine weiteren Personen im Gebäude ergab, wurde der Einsatz schließlich beendet.