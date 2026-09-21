Schwerer E-Scooter-Sturz: Mann (51) bewusstlos aufgefunden

Ein E-Scooter-Fahrer stürzt in Villach schwer – der 51-Jährige bleibt bewusstlos liegen und muss per Hubschrauber ins Klinikum.

Am Sonntagvormittag kam es in Villach zu einem schweren Unfall mit einem E-Scooter.

Gegen 10.26 Uhr war ein 51-jähriger Villacher mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg entlang der Ossiacher Zeile in Richtung Norden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Der Mann trug keinen Helm, erlitt schwere Verletzungen im Kopfbereich und blieb bewusstlos neben der Straße liegen.

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Ein Notarzt übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Ungeklärte Ursache

Der Unfall ereignete sich auf dem Geh- und Radweg entlang der Ossiacher Zeile in Villach. Warum der 51-Jährige mit seinem E-Scooter zu Sturz kam, war zunächst völlig unklar.

Nach dem Sturz blieb der 51-Jährige bewusstlos neben der Straße liegen. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung, ehe der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber nach Klagenfurt gebracht wurde. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Sicherheit im Fokus

Der Unfall rückt auch die Sicherheit beim Fahren mit E-Scootern erneut in den Fokus. Verkehrssicherheitsexperten empfehlen grundsätzlich das Tragen eines Helms, da dieser das Risiko schwerer Kopfverletzungen deutlich reduzieren kann.

Mit der 36. Novelle der Straßenverkehrsordnung gilt in Österreich seit 1. Mai 2026 für E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer unter 16 Jahren eine gesetzliche Helmpflicht. Für Erwachsene besteht dagegen weiterhin keine allgemeine Helmpflicht – der 51-Jährige war somit gesetzlich nicht verpflichtet, einen Helm zu tragen. Seit Mai werden E-Scooter außerdem ausdrücklich als Fahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsordnung eingestuft; für sie gelten im Wesentlichen dieselben Verkehrsregeln wie für Fahrräder.

Fachleute empfehlen, beim E-Scooter-Fahren grundsätzlich einen Helm zu tragen und sich sowohl mit den geltenden Verkehrsregeln als auch mit den besonderen Anforderungen des E-Scooter-Verkehrs vertraut zu machen.

Verkehrssicherheitsorganisationen fordern deshalb weitergehende Maßnahmen. Der ÖAMTC sprach sich erst im September erneut für eine altersunabhängige Helmpflicht bei E-Scootern aus. Auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit empfiehlt Erwachsenen, beim Fahren grundsätzlich einen Helm zu tragen.