E-Scooter-Unfall: Lenker lässt verletzten Mitfahrer (14) zurück

Ein E-Scooter, zwei Jugendliche, ein Sturz – und danach flüchtet einer. Die Polizei sucht nun den verantwortlichen Lenker.

Am Montagabend gegen 19 Uhr kam es auf dem Ladstätter-Weg in Telfs zu einem Unfall mit einem E-Scooter, bei dem ein 14-jähriger Jugendlicher verletzt wurde. Zwei Jugendliche waren gemeinsam auf dem Fahrzeug unterwegs, als sie stürzten. Der verletzte 14-Jährige wurde anschließend mit der Rettung zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Der Lenker des E-Scooters verließ die Unfallstelle und konnte bislang nicht identifiziert werden. Nach Angaben des 14-jährigen Mitfahrers kamen die beiden aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zu Sturz. Der Lenker, der in westlicher Richtung unterwegs war, entfernte sich unmittelbar nach dem Unfall vom Ort des Geschehens.

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Suche nach Lenker

Laut einem Zeugen dürfte sich auch der unbekannte Lenker leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zugezogen haben. Der 14-Jährige zog sich leichte Verletzungen im Oberkörperbereich zu und wurde zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Identität des Lenkers ist weiterhin unbekannt. Die Polizei ermittelt nach dem geflüchteten Jugendlichen.

Neue E-Scooter-Regeln

Seit dem 1. Mai gelten in Österreich neue Regeln für E-Scooter. Mit einem E-Scooter darf maximal 25 km/h gefahren werden, für Lenker:innen unter 16 Jahren gilt eine Helmpflicht. Zudem darf ausnahmslos keine zweite Person auf einem E-Scooter mitfahren.