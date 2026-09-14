E-Mopeds werden zu Kraftfahrzeugen: Diese Regeln gelten ab Oktober

Für E-Moped-Fahrer in Österreich bricht eine neue Ära an – und die bringt klare Regeln mit sich.

Ab dem 1. Oktober 2026 ändert sich in Österreich die rechtliche Einordnung von E-Mopeds grundlegend: Diese Fahrzeuge werden künftig als Kraftfahrzeuge klassifiziert, was eine Reihe neuer Pflichten für alle Nutzerinnen und Nutzer mit sich bringt.

Was gilt als E-Moped?

Als E-Mopeds gelten in Österreich ab 1. Oktober 2026 einspurige, ausschließlich elektrisch betriebene Fahrzeuge der Klasse L1e-B ohne Pedalantrieb mit einer Bauartgeschwindigkeit von höchstens 25 km/h und einer Nenndauerleistung von höchstens 250 Watt.

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Neue Pflichten

Konkret bedeutet die Neuregelung, dass E-Mopeds ausschließlich auf der Fahrbahn bewegt werden dürfen – Radwege sind damit tabu. Darüber hinaus werden eine Kfz-Haftpflichtversicherung, ein amtliches Kennzeichen sowie das Tragen eines Schutzhelms verpflichtend.

Die gesetzliche Anpassung verfolgt das Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern, und betrifft vor allem jene, die E-Mopeds beruflich einsetzen – etwa im Bereich der Paketzustellung oder Essenslieferung. Im Jahr 2024 wurden in Österreich laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) 1.655 E-Mopeds verkauft, was die Größenordnung der derzeit im Einsatz befindlichen Fahrzeuge verdeutlicht.

Übergangsregelung

Um den Übergang zu erleichtern, werden zwischen 2026 und 2029 spezielle Verkehrssicherheitstrainings für Zusteller angeboten. Lieferplattformen wie Lieferando, foodora und Wolt beteiligen sich an der Finanzierung dieser Kurse.

Registrierungen sind ab dem 1. Oktober 2026 möglich. Mobilitätsminister Peter Hanke unterstrich die Bedeutung der Neuregelung und verwies auf den ausreichenden zeitlichen Vorlauf für die Betroffenen.