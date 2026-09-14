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Großeinsatz

Schulbus rollt allein los und fährt gegen Hauswand – Mehrere Verletzte

Schulbus rollt allein los und fährt gegen Hauswand – Mehrere Verletzte
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Schulbus mit 30 Kindern rollt unkontrolliert bergab – der Aufprall gegen eine Hauswand endet mit einem Großeinsatz.

📍 Ort des Geschehens

In Völklingen-Geislautern im Saarland ist ein Schulbus mit rund 30 Kindern an Bord gegen eine Hauswand geprallt. Der Vorfall ereignete sich am Morgen auf der Straße „Am Schulberg“. Als Unfallursache gilt ein technischer Defekt: Der Bus rollte unkontrolliert bergab und kam erst an der Hauswand zum Stillstand. Mehrere Kinder erlitten dabei leichte Verletzungen, zahlreiche weitere standen unter Schock.

Großaufgebot vor Ort

Laut einem Polizeisprecher hatte die Fahrerin versucht, den aufgetretenen Defekt zu überprüfen, als sich der Bus selbständig in Bewegung setzte. Der Einsatz am Unfallort war umfangreich: Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an, weiträumige Sperrungen wurden eingerichtet.

Neben dem Schulbus wurden auch mehrere am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge beschädigt.

Nach Polizeiangaben wurden bei dem Unfall insgesamt 24 Menschen verletzt, davon 23 Insassen des Schulbusses und der Fahrer. Die Verletzten wurden nach einer ersten Sichtung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht, während Betroffene und Eltern in der Schule betreut wurden. Ein Notfallseelsorger war vor Ort, um die unter Schock stehenden Kinder und Angehörigen zu unterstützen.

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KO KOSMO-Redaktion
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