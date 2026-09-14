Ein Robotaxi, eine Geisterwaffe und zwei Jugendliche – in San Francisco sorgte ein KI-System für eine Festnahme der besonderen Art.

Bei dem Vorfall, der sich kürzlich in San Francisco ereignete, befanden sich zwei Jugendliche als Passagiere in einem Waymo-Robotaxi, als das Fahrzeug eine bewaffnete Bedrohung an Bord registrierte. Das autonome Fahrzeug zog daraufhin selbständig an den Fahrbahnrand und verständigte die Behörden.

Die eintreffenden Polizisten führten eine sogenannte Verkehrskontrolle mit hohem Gefährdungspotenzial durch und nahmen die beiden Jugendlichen fest. Neben dem geladenen Sturmgewehr stellten die Beamten auch vermutetes Marihuana sowie Pfefferspray sicher. Bei der Waffe handelte es sich um eine sogenannte Geisterwaffe, die unter anderem mithilfe eines 3D-Druckers gefertigt worden war.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Waymos Reaktion

Das Unternehmen bestätigte den Vorfall durch einen Sprecher und erläuterte, dass das Fahrzeug die Situation als einen „Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen unter Verwendung einer Schusswaffe“ eingestuft habe. Waymo teilte zudem mit, vollumfänglich mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um den Sachverhalt lückenlos aufzuklären.

KI-gestützte Erkennung

Waymo-Robotaxis verfügen über Innenraumkameras, deren vorrangiger Zweck darin besteht, die Einhaltung von Fahrgastregeln wie der Anschnallpflicht zu überwachen. Diese Kameras laufen im Hintergrund, ohne dass Mitarbeiter die Aufnahmen in Echtzeit verfolgen.

Die Erkennung der Schusswaffe übernahm ein KI-gestütztes System, das auf die rasche Identifikation potenzieller Gefahrensituationen ausgelegt ist. Das Unternehmen erklärt in seinen Datenschutzangaben, dass maschinelles Lernen eingesetzt wird, um Sicherheitsgurtverstöße, Rauchverbote sowie mögliche Beeinträchtigungen von Fahrgästen zu erkennen. Die Aufnahmen können bei mutmaßlich illegalen Aktivitäten oder Sicherheitsvorfällen in dringenden Fällen an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden. Waymo betont, keine Gesichtserkennung oder biometrische Identifikation zu verwenden.

Waymo hat Ende August 2026 offiziell angekündigt, in München schrittweise einen Robotaxi-Dienst aufzubauen. Zunächst werden die Fahrzeuge manuell mit geschultem Personal für Kartierung und Validierung eingesetzt. Ein kommerzieller Fahrdienst für die Öffentlichkeit wird gegen Ende 2027 angestrebt und ist von den erforderlichen Genehmigungen deutscher Behörden abhängig.