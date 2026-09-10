Sechs Tote, tausende Verletzte: ÖAMTC fordert Helmpflicht für E-Scooter

Die Unfallzahlen steigen rasant und ein simples Utensil könnte Leben retten. Der ÖAMTC zieht jetzt Konsequenzen.

Angesichts einer drastisch gestiegenen Zahl von Verletzten und Todesopfern auf E-Scootern macht der Automobilclub ÖAMTC Druck: Er verlangt eine verpflichtende Helmpflicht für alle Fahrerinnen und Fahrer – unabhängig vom Alter.

Die Unfallstatistik für das Jahr 2025 zeichnet ein besorgniserregendes Bild: Insgesamt 2.749 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden wurden in Österreich erfasst. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben, 473 erlitten schwere Verletzungen, weitere 2.124 wurden leicht verletzt. Gegenüber 2023 entspricht das einem Anstieg um 56 Prozent.

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Alkohol als Risikofaktor

Besonders häufig ereignen sich die Unfälle in den Abend- und Nachtstunden sowie während der Sommermonate. Alkohol spielt dabei eine erhebliche Rolle: In der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen stand fast jeder dritte Verunglückte unter Alkoholeinfluss. „Die Auswirkungen von Alkohol auf die Fahrfähigkeit werden von vielen unterschätzt“, sagt ÖAMTC-Verkehrstechniker Christoph Schonlechner.

Hinzu kommt, dass nur rund zehn Prozent der E-Scooter-Nutzerinnen und -Nutzer überhaupt einen Helm tragen – obwohl dieser im Ernstfall entscheidend sein kann. „E-Scooter wirken auf den ersten Blick einfach zu beherrschen, stellen aber hohe Anforderungen an Fahrgefühl und Reaktionsfähigkeit“, betont ein ÖAMTC-Experte. Schonlechner ergänzt: „Ein Helm kann einen Unfall zwar nicht verhindern, die Schwere der Verletzungen jedoch deutlich reduzieren.“

EU-weite Regelungen

Seit 1. Mai 2026 gelten E-Scooter in Österreich rechtlich als Fahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsordnung (StVO) – für Personen unter 16 Jahren besteht seither bereits eine gesetzliche Helmpflicht. Die ÖAMTC-Forderung zielt somit auf eine Ausweitung der Helmpflicht auf alle Altersgruppen ab.

Innerhalb Europas gehen die Länder sehr unterschiedlich mit dem Thema um: Während in den Niederlanden E-Scooter auf öffentlichen Straßen generell verboten sind, gilt in Italien bereits eine Helmpflicht. Der ÖAMTC plädiert daher für einheitliche EU-weite Regelungen und spricht sich ausdrücklich für eine Helmpflicht aus, die für alle Altersgruppen gelten soll – mit dem Ziel, schwere Verletzungen künftig zu verringern.