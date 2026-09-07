Chaos auf Wiens Straßen: Zwei E-Fahrer an einem Tag schwer verletzt

Zwei E-Fahrzeuge, zwei Unfälle, zwei Verletzte – Wien erlebte am Sonntag einen unruhigen Tag auf seinen Straßen.

Am Sonntag wurden in Wien zwei Verkehrsunfälle registriert, bei denen ein E-Scooter-Lenker und ein E-Bike-Fahrer verletzt wurden und in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Die Vorfälle fügen sich in ein größeres Bild: Im Jahr 2024 wurden in Wien laut Behördenstatistik rund 400 Personen bei Unfällen mit E-Scootern verletzt und zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

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Der erste Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Prater Hauptallee in Wien-Leopoldstadt. Ein 54-jähriger E-Scooter-Lenker kollidierte dort mit der Liliputbahn, deren 58-jähriger Fahrer trotz eingeleiteter Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr abwenden konnte. Der E-Scooter-Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Unfall im Prater

Zeugen zufolge war der Scooterfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Der Aufprall zog zahlreiche Schaulustige an, und die Wucht des Zusammenstoßes war am stark beschädigten Scooter deutlich erkennbar. Die Berufsrettung Wien übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort, das Verkehrsunfallkommando die weiteren Ermittlungen.

Zweiter Unfall

Wenige Stunden später, gegen 18.50 Uhr, kam es zu einem weiteren Unfall im Bereich Altes Landgut an der Favoritenstraße in Wien-Favoriten. Ein 31-jähriger E-Bike-Fahrer stieß mit dem Fahrzeug eines 24-jährigen Pkw-Lenkers zusammen. Auch der E-Bike-Fahrer musste nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.